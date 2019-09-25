Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Эстер
1:0
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
9' Гол
Fredrik Lundgren II
80' Желтая карточка
Вестерберг Еспер
90'+4
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
19
Андреассон
Антон
24
Перссон
Юхан
11
Хельг
Симон
16
Dragan
Kapcevic
7
Carl
Johansson
III
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
6
Алланссон
Йоэль
14
Jonathan
Svedberg
27
Erik
Ahlstrand
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
10
Боман
Микаэль
Эстер
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

9'
Fredrik Lundgren II
(Хельг Симон)
1:0
57'
 
Karim Sadat
Erik Ahlstrand
69'
Liridon Silka
Carl Johansson III
 
71'
 
Emil Tot Wikstroem
Rasmus Wiedesheim-Paul
73'
Filip Oernblom
Карлссон Монц
 
80'
 
Вестерберг Еспер

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ
Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер
Хальмстад Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг
Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер

Последние игры между собой

Эстер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Хальмстад: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Хальмстад 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:4 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:0 Эстер Суперэттан Хальмстад 2:0 Эстер Товарищеские матчи
Хальмстад 0:1 Эстер Товарищеские матчи Эстер 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Эстер Аллсвенскан Хальмстад 3:2 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Хальмстад Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 25 15 3 7 36 - 26 48
2. Йёнчёпинг 25 14 5 6 45 - 22 47
3. Варберг БоИС 25 13 8 4 40 - 22 47
4. Браге 24 13 5 6 41 - 22 44
5. Эргрюте ФФ 25 11 7 7 35 - 29 40
6. Далкурд 25 12 3 10 37 - 39 39
7. Норрбю 25 10 8 7 35 - 34 38
8. Дегерфорс 24 10 5 9 34 - 30 35
9. Хальмстад 25 9 4 12 31 - 30 31
10. Вестерос СК 25 7 9 9 33 - 29 30
11. Треллеборг 25 7 8 10 27 - 35 29
12. Фрей 25 6 7 12 31 - 44 25
13. ГАИС 25 6 7 12 19 - 34 25
14. Сюрианска 25 6 6 13 28 - 49 24
15. Броммапойкарна 25 5 8 12 30 - 40 23
16. Эстер 25 3 11 11 20 - 37 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Fredrik Lundgren бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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