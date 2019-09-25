Швеция: Суперэттан 2019
1:0
9' ГолFredrik Lundgren II
80' Желтая карточкаВестерберг Еспер
24
Перссон
Юхан
11
Хельг
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
-
11 Хельг СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Shina XIV
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Ход матча
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +2 =8 -10Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ
Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер
Хальмстад Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг
Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер
Последние игры между собой
Эстер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Хальмстад: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|25
|15
|3
|7
|36 - 26
|48
|2.
|Йёнчёпинг
|25
|14
|5
|6
|45 - 22
|47
|3.
|Варберг БоИС
|25
|13
|8
|4
|40 - 22
|47
|4.
|Браге
|24
|13
|5
|6
|41 - 22
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|25
|11
|7
|7
|35 - 29
|40
|6.
|Далкурд
|25
|12
|3
|10
|37 - 39
|39
|7.
|Норрбю
|25
|10
|8
|7
|35 - 34
|38
|8.
|Дегерфорс
|24
|10
|5
|9
|34 - 30
|35
|9.
|Хальмстад
|25
|9
|4
|12
|31 - 30
|31
|10.
|Вестерос СК
|25
|7
|9
|9
|33 - 29
|30
|11.
|Треллеборг
|25
|7
|8
|10
|27 - 35
|29
|12.
|Фрей
|25
|6
|7
|12
|31 - 44
|25
|13.
|ГАИС
|25
|6
|7
|12
|19 - 34
|25
|14.
|Сюрианска
|25
|6
|6
|13
|28 - 49
|24
|15.
|Броммапойкарна
|25
|5
|8
|12
|30 - 40
|23
|16.
|Эстер
|25
|3
|11
|11
|20 - 37
|20
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