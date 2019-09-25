Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
2:0
Конец матча
Стадион: Берн Арена Зрители: 3412
Эстерсунд
15' Желтая карточкаMichael Almebaeck
21' Желтая карточкаКасим Ясер
37' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
43' Желтая карточкаГранлунд Альбин
56' Желтая карточкаКроон Симон
1:0
61' Гол в свои воротаKalpi Ouattara
2:0
89' ГолМехмети Агон
16
Касим
Ясер
12
Jake
Larsson
77
Сандберг
Ноа
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
-
12 Jake LarssonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
13 Rodin Deprem
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
21'
37'
43'
56'
61'
1:0
89'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 9
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +8 =3 -9Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру
Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =7 -10Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК
Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Эребру: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|АИК
|25
|16
|4
|5
|37 - 19
|52
|3.
|Мальмё
|24
|14
|8
|2
|44 - 14
|50
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|40 - 23
|44
|6.
|Гётеборг
|25
|12
|8
|5
|39 - 26
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|9.
|Эльфсборг
|25
|8
|8
|9
|33 - 41
|32
|10.
|Хельсинборг
|24
|6
|6
|12
|23 - 39
|24
|11.
|Сириус
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|25
|3
|7
|15
|23 - 40
|16
|16.
|АФК Эскильстуна
|24
|3
|6
|15
|22 - 49
|15
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