Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3412
Эстерсунд
0'
15' Желтая карточка
Michael Almebaeck
21' Желтая карточка
Касим Ясер
37' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
43' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
56' Желтая карточка
Кроон Симон
1:0
61' Гол в свои ворота
Kalpi Ouattara
2:0
89' Гол
Мехмети Агон
90'+5
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
22
Гранлунд Альбин
3
Kevin
Wright
10
Броберг
Мартин
25
Герзич
Нордин
16
Касим
Ясер
12
Jake
Larsson
9
Проделль
Виктор
7
Бертильссон
Юхан
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
3
Kalpi
Ouattara
20
Ссеванкамбо
Исак
22
Колкетт
Чарли
12
Felix
Hoerberg
99
Исламович
Дино
21
Кроон
Симон
17
Jordan
Attah
Kadiri
Эребру
4-3-3
Эстерсунд
4-2-3-1

Ход матча

15'
Michael Almebaeck
 
21'
Касим Ясер
 
37'
 
Ссеванкамбо Исак
43'
Гранлунд Альбин
 
56'
 
Кроон Симон
57'
Мехмети Агон
Проделль Виктор
 
61'
Kalpi Ouattara
1:0
61'
 
Хопкатт Джейми
Кроон Симон
67'
 
Тёрготт Блэйр
Jordan Attah Kadiri
70'
Helmer Andersson
Michael Almebaeck
 
76'
 
Амин Реван
Менса Самуэль
77'
Бергмарк Никлас
Касим Ясер
 
89'
Мехмети Агон
(Броберг Мартин)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру
Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК
Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Эстерсунд 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эребру 1:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:4 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. АИК 25 16 4 5 37 - 19 52
3. Мальмё 24 14 8 2 44 - 14 50
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Хеккен 25 13 5 7 40 - 23 44
6. Гётеборг 25 12 8 5 39 - 26 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
9. Эльфсборг 25 8 8 9 33 - 41 32
10. Хельсинборг 24 6 6 12 23 - 39 24
11. Сириус 25 6 4 15 28 - 46 22
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 25 3 7 15 23 - 40 16
16. АФК Эскильстуна 24 3 6 15 22 - 49 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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