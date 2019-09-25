Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
1:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена Зрители: 18068
Гётеборг
19' Желтая карточкаКалисир Андре
1:0
20' ПенальтиЛарссон Себастьян
22' Желтая карточкаГойтом Хенок
34' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
69' Вторая желтая карточкаКалисир Андре
90' Желтая карточкаЭлюнусси Тарик
90' Желтая карточкаМетс Кароль
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
11
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
27
Toko
III
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бауи НабильНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Eric Kahl
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
-
23 Emil Holm
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
19'
20'
22'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
0 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +11 =2 -7Хаммарбю 2:1 АИК Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик
Гётеборг Последние 20 матчей: +11 =7 -2Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар
Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг
Последние игры между собой
АИК: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|АИК
|25
|16
|4
|5
|37 - 19
|52
|3.
|Мальмё
|24
|14
|8
|2
|44 - 14
|50
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|40 - 23
|44
|6.
|Гётеборг
|25
|12
|8
|5
|39 - 26
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|9.
|Эльфсборг
|25
|8
|8
|9
|33 - 41
|32
|10.
|Хельсинборг
|24
|6
|6
|12
|23 - 39
|24
|11.
|Сириус
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|25
|3
|7
|15
|23 - 40
|16
|16.
|АФК Эскильстуна
|24
|3
|6
|15
|22 - 49
|15
Загрузка...