Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 18068
Гётеборг
0'
19' Желтая карточка
Калисир Андре
1:0
20' Пенальти
Ларссон Себастьян
22' Желтая карточка
Гойтом Хенок
34' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
69' Вторая желтая карточка
Калисир Андре
90' Желтая карточка
Элюнусси Тарик
90' Желтая карточка
Метс Кароль
90'+4
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
24
Рашиди
Херади
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
11
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
22
Хараишвили
Георгий
9
Robin
Soeder
АИК
3-5-2
Гётеборг
4-2-3-1

Ход матча

12'
Хуссейн Билаль
Бауи Набиль
 
19'
 
Калисир Андре
20'
Ларссон Себастьян
1:0
22'
Гойтом Хенок
 
34'
Ларссон Себастьян
 
46'
 
Вибе Лассе
Robin Soeder
60'
Лундстрём Роберт
Рашиди Херади
 
69'
 
Калисир Андре
90'
Мишель Феликс
Гойтом Хенок
 
90'
Элюнусси Тарик
 
90'
Метс Кароль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Хаммарбю 2:1 АИК Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик
Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг
Гётеборг Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар
Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг

Последние игры между собой

АИК: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 АИК Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. АИК 25 16 4 5 37 - 19 52
3. Мальмё 24 14 8 2 44 - 14 50
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Хеккен 25 13 5 7 40 - 23 44
6. Гётеборг 25 12 8 5 39 - 26 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
9. Эльфсборг 25 8 8 9 33 - 41 32
10. Хельсинборг 24 6 6 12 23 - 39 24
11. Сириус 25 6 4 15 28 - 46 22
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 25 3 7 15 23 - 40 16
16. АФК Эскильстуна 24 3 6 15 22 - 49 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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