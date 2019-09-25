Швеция: Суперэттан 2019
Броммапойкарна
0:3
Конец матча
Фрей
0:1
6' ГолOke Akpoveta
35' Желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
0:2
40' ГолOke Akpoveta
60' Желтая карточкаOke Akpoveta
65' Вторая желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
89' Желтая карточкаKim Skoglund
0:3
90' ГолFilston Mawana
11
Adam
Graden
17
Лидберг
Исак
25
Albin
Linner
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Adam GradenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лидберг ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Albin LinnerНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 ЛилиуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Pimenta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Oke AkpovetaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Olle Edlund
-
-
-
Ход матча
6'
0:1
40'
0:2
60'
72'
89'
90'
0:3
Предыдущие игры
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +4 =8 -8Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Сюрианска ГАИС 2:0 Броммапойкарна
Готтне 2:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Эстер Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Браге Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:1 Норрбю Браге 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Норрбю 2:0 Броммапойкарна
Фрей Последние 20 матчей: +4 =6 -10Фрей 1:0 ГАИС Сюрианска 0:3 Фрей Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс
Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Фрей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|25
|15
|3
|7
|36 - 26
|48
|2.
|Йёнчёпинг
|25
|14
|5
|6
|45 - 22
|47
|3.
|Варберг БоИС
|25
|13
|8
|4
|40 - 22
|47
|4.
|Браге
|24
|13
|5
|6
|41 - 22
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|25
|11
|7
|7
|35 - 29
|40
|6.
|Далкурд
|25
|12
|3
|10
|37 - 39
|39
|7.
|Норрбю
|25
|10
|8
|7
|35 - 34
|38
|8.
|Дегерфорс
|24
|10
|5
|9
|34 - 30
|35
|9.
|Хальмстад
|25
|9
|4
|12
|31 - 30
|31
|10.
|Вестерос СК
|25
|7
|9
|9
|33 - 29
|30
|11.
|Треллеборг
|25
|7
|8
|10
|27 - 35
|29
|12.
|Фрей
|25
|6
|7
|12
|31 - 44
|25
|13.
|ГАИС
|25
|6
|7
|12
|19 - 34
|25
|14.
|Сюрианска
|25
|6
|6
|13
|28 - 49
|24
|15.
|Броммапойкарна
|25
|5
|8
|12
|30 - 40
|23
|16.
|Эстер
|25
|3
|11
|11
|20 - 37
|20
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