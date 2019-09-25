Швеция: Суперэттан 2019

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Броммапойкарна
0:3
Конец матча
Фрей
0'
0:1
6' Гол
Oke Akpoveta
35' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
0:2
40' Гол
Oke Akpoveta
60' Желтая карточка
Oke Akpoveta
65' Вторая желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
89' Желтая карточка
Kim Skoglund
0:3
90' Гол
Filston Mawana
90'+4
1
Rasmus
Emanuelsson
11
Adam
Graden
8
Marcus
Hansson
3
Сульич
Али
23
Нордстрём
Билли
17
Лидберг
Исак
18
Markus
Gustafsson
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
9
Dusan
Jajic
22
Alexander
Nilsson
II
25
Albin
Linner
77
Emil
Magnusson
22
Henrik
Millbert
4
Hjalmar
Ekdal
3
Jon
Birkfeldt
23
Abdul
Halik
Hudu
10
Moustafa
Zeidan
6
Pedro
Ribeiro
I
2
Салес
Жеан
Карлос
8
Mattias
Bouvin
20
Oke
Akpoveta
16
Samouil
Izountouemoi
Броммапойкарна
4-4-2
Фрей
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Oke Akpoveta
(Mattias Bouvin)
34'
Хелльквист Филип
Alexander Nilsson II
 
35'
Gustav Sandberg-Magnusson
 
40'
0:2
Oke Akpoveta
(Moustafa Zeidan)
46'
Oskar Fallenius
Лидберг Исак
 
59'
 
Kim Skoglund
Abdul Halik Hudu
60'
 
Oke Akpoveta
65'
Gustav Sandberg-Magnusson
 
72'
Лилиу
Adam Graden
 
75'
 
Filston Mawana
Oke Akpoveta
89'
 
Kim Skoglund
90'
0:3
Filston Mawana
90'
 
Olle Edlund
Moustafa Zeidan

Предыдущие игры

Броммапойкарна Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Сюрианска ГАИС 2:0 Броммапойкарна
Готтне 2:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Эстер Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Браге Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:1 Норрбю Браге 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Норрбю 2:0 Броммапойкарна
Фрей Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фрей 1:0 ГАИС Сюрианска 0:3 Фрей Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс
Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг

Последние игры между собой

Броммапойкарна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Фрей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Фрей 1:1 Броммапойкарна Суперэттан Фрей 1:2 Броммапойкарна Товарищеские матчи Броммапойкарна 0:1 Фрей Суперэттан Фрей 1:3 Броммапойкарна Суперэттан
Броммапойкарна 4:2 Фрей Кубок Броммапойкарна 2:1 Фрей Суперэттан Фрей 0:4 Броммапойкарна Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 25 15 3 7 36 - 26 48
2. Йёнчёпинг 25 14 5 6 45 - 22 47
3. Варберг БоИС 25 13 8 4 40 - 22 47
4. Браге 24 13 5 6 41 - 22 44
5. Эргрюте ФФ 25 11 7 7 35 - 29 40
6. Далкурд 25 12 3 10 37 - 39 39
7. Норрбю 25 10 8 7 35 - 34 38
8. Дегерфорс 24 10 5 9 34 - 30 35
9. Хальмстад 25 9 4 12 31 - 30 31
10. Вестерос СК 25 7 9 9 33 - 29 30
11. Треллеборг 25 7 8 10 27 - 35 29
12. Фрей 25 6 7 12 31 - 44 25
13. ГАИС 25 6 7 12 19 - 34 25
14. Сюрианска 25 6 6 13 28 - 49 24
15. Броммапойкарна 25 5 8 12 30 - 40 23
16. Эстер 25 3 11 11 20 - 37 20


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