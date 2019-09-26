Бразилия: Серия A 2019

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Сан-Паулу
0:1
Второй тайм: 49'
Гойяс
0'
0:1
16' Гол
Leandro Barcia
49'
23
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
28
Че
Че
13
Луан
Мишель
10
Алвес
Даниэл
22
Ewerthon
VI
9
Pablo
I
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
30
Leandro
Barcia
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
11
Майкл
20
Leo
Sena
9
Моура
Рафаэл
Сан-Паулу
4-2-3-1
Гойяс
4-4-1-1

Ход матча

16'
0:1
Leandro Barcia
(Майкл)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио
Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс
Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Гойяс 1:2 Сан-Паулу Серия A Гойяс 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:3 Гойяс Серия A Сан-Паулу 3:0 Гойяс Бразилейро Серия А
Гойяс 2:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:2 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Сан-Паулу 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 0:1 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 0:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Сан-Паулу Серия A Гойяс 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 21 15 3 3 45 - 19 48
2. Палмейрас 20 12 6 2 31 - 14 42
3. Сантос 20 11 4 5 30 - 22 37
4. Интернасьональ 0:1 21 11 3 7 26 - 18 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 0:1 21 9 8 4 23 - 15 35
7. Байя 1:0 21 9 7 5 24 - 18 34
8. Гремио 20 8 7 5 30 - 22 31
9. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 26 - 20 27
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 0:1 21 8 3 10 19 - 22 27
12. Гойяс 1:0 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 21 6 5 10 21 - 21 23
15. Форталеза 20 6 4 10 22 - 27 22
16. Алагоано 20 4 7 9 9 - 25 19
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Флуминенсе 20 5 3 12 21 - 32 18
19. Аваи 20 3 7 10 11 - 25 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Leandro Barcia бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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