Бразилия: Серия A 2019
0:1
16' ГолLeandro Barcia
3
Bruno
VI
28
Че
Че
13
Луан
Мишель
10
Алвес
Даниэл
22
Ewerthon
VI
9
Pablo
I
23
Tadeu
I
32
Yago
13
Жефферсон
6
Yago
I
11
Майкл
20
Leo
Sena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
22 Ewerthon VIПолузащитник
-
9 Pablo IНападающий
- Защитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноНападающий
-
39 AntonyНападающий
-
21 RanielНападающий
-
14 Lizeiro
-
11 Helio Junio
-
26 Igor Gomes
-
-
-
16 Leo XV
-
1 Jean V
-
43 Walce
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Rafinha XI
-
-
96 Kaio Nunes
-
-
14 Iago Mendosa
Ход матча
16'
0:1
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио
Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс
Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Гойяс 2:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:2 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Сан-Паулу 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 0:1 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 0:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Сан-Паулу Серия A Гойяс 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Гойяс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|21
|15
|3
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Палмейрас
|20
|12
|6
|2
|31 - 14
|42
|3.
|Сантос
|20
|11
|4
|5
|30 - 22
|37
|4.
|Интернасьональ
|0:1
|21
|11
|3
|7
|26 - 18
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|0:1
|21
|9
|8
|4
|23 - 15
|35
|7.
|Байя
|1:0
|21
|9
|7
|5
|24 - 18
|34
|8.
|Гремио
|20
|8
|7
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|26 - 20
|27
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|21
|8
|3
|10
|19 - 22
|27
|12.
|Гойяс
|1:0
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|21
|6
|5
|10
|21 - 21
|23
|15.
|Форталеза
|20
|6
|4
|10
|22 - 27
|22
|16.
|Алагоано
|20
|4
|7
|9
|9 - 25
|19
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Флуминенсе
|20
|5
|3
|12
|21 - 32
|18
|19.
|Аваи
|20
|3
|7
|10
|11 - 25
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
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