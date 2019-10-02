Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:0
Первый тайм: 26'
Коринтианс
3' Желтая карточкаВагнер Лав
98
Tiepo
23
Дуглас
Силва
90
Роберто
IV
27
Arthur
VIII
55
Amaral2
77
Everaldo
I
88
Camilo
III
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
15
Ральф
Телес
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
25
Clayson
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
-
90 Роберто IVЗащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Amaral2Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Everaldo IПолузащитник
-
88 Camilo IIIНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
- Полузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
-
20 Augusto I
-
-
-
-
85 Tharlis
-
83 Regis3
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
3'
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =6 -12Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =8 -3Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле
Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Кубок Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Кубок Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Шапекоэнсе Серия A Коринтианс 1:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:2 Коринтианс Серия A Шапекоэнсе 1:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|22
|12
|5
|5
|33 - 23
|41
|4.
|Коринтианс
|0:0
|22
|10
|9
|3
|24 - 13
|39
|5.
|Интернасьональ
|22
|11
|4
|7
|28 - 21
|37
|6.
|Байя
|22
|10
|7
|5
|27 - 18
|37
|7.
|Сан-Паулу
|22
|9
|9
|4
|23 - 15
|36
|8.
|Гремио
|22
|9
|7
|6
|37 - 25
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|9
|4
|9
|31 - 22
|31
|10.
|Атлетико Минейро
|0:0
|22
|9
|4
|9
|26 - 25
|31
|11.
|Гойяс
|22
|9
|3
|10
|22 - 32
|30
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|8
|3
|11
|19 - 24
|27
|13.
|Форталеза
|22
|7
|4
|11
|24 - 31
|25
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|22
|6
|7
|9
|19 - 28
|25
|15.
|Сеара
|22
|6
|5
|11
|22 - 23
|23
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|22
|4
|7
|11
|17 - 31
|19
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|22
|3
|7
|12
|18 - 34
|16
|20.
|Аваи
|22
|3
|7
|12
|12 - 33
|16
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