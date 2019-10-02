Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:0
Первый тайм: 26'
Коринтианс
0'
3' Желтая карточка
Вагнер Лав
26'
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
23
Дуглас
Силва
33
Rafael
Pereira
I
90
Роберто
IV
27
Arthur
VIII
8
Marcio
Araujo
55
Amaral2
6
Bruno
Pacheco
III
77
Everaldo
I
88
Camilo
III
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
38
Педринью
Роша
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
Шапекоэнсе
4-5-1
Коринтианс
4-1-4-1

Ход матча

3'
 
Вагнер Лав

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле
Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Серия A Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Кубок Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Кубок Коринтианс 0:0 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Кубок Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Кубок Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Шапекоэнсе Серия A Коринтианс 1:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:2 Коринтианс Серия A Шапекоэнсе 1:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 22 12 5 5 33 - 23 41
4. Коринтианс 0:0 22 10 9 3 24 - 13 39
5. Интернасьональ 22 11 4 7 28 - 21 37
6. Байя 22 10 7 5 27 - 18 37
7. Сан-Паулу 22 9 9 4 23 - 15 36
8. Гремио 22 9 7 6 37 - 25 34
9. Атлетико Паранаэнсе 22 9 4 9 31 - 22 31
10. Атлетико Минейро 0:0 22 9 4 9 26 - 25 31
11. Гойяс 22 9 3 10 22 - 32 30
12. Ботафого Рибейрао 22 8 3 11 19 - 24 27
13. Форталеза 22 7 4 11 24 - 31 25
14. Васко да Гама 0:0 22 6 7 9 19 - 28 25
15. Сеара 22 6 5 11 22 - 23 23
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 22 4 7 11 17 - 31 19
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Шапекоэнсе 0:0 22 3 7 12 18 - 34 16
20. Аваи 22 3 7 12 12 - 33 16
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Вагнер Лав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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