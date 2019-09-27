Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
6:1
Конец матча
Аваи
0'
1:0
4' Гол
Тарделли Диего
2:0
14' Гол
Браз Давид
30' Желтая карточка
Жуниньо Пернамбукано
3:0
38' Гол
Луан
4:0
45' Гол
Лусиано Невес
5:0
64' Гол
Кортез Бруно
6:0
70' Гол
Андре Филипе
85' Желтая карточка
Мичел Феррейра
6:1
86' Гол
Gege II
90'+1
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
33
Браз
Давид
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
5
Мичел
Феррейра
14
Матеус
Энрике
18
Лусиано
Невес
7
Луан
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
89
Владимир
22
Иури
Фрейтас
3
Betao
Amansio
Ebert
II
4
Marcos
Ze
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
27
Франко
Ричард
7
Pedro
Castro
8
Matheus
III
96
Gustavo
V
39
Жуниньо
Пернамбукано
70
Caio
Paulista
Гремио
4-2-3-1
Аваи
4-3-3

Ход матча

4'
Тарделли Диего
1:0
14'
Браз Давид
(Луан)
2:0
30'
 
Жуниньо Пернамбукано
38'
Луан
(Тарделли Диего)
3:0
45'
Лусиано Невес
(Луан)
4:0
46'
 
Gledson I
Владимир
64'
Кортез Бруно
5:0
65'
Лео Моура
Rafael Galhardo
 
65'
Андре Филипе
Лусиано Невес
 
70'
Андре Филипе
(Эвертон Соарес)
6:0
73'
 
Москера Джонни
Франко Ричард
75'
 
Gege II
Gustavo V
79'
Пепе Кеплер
Тарделли Диего
 
85'
Мичел Феррейра
 
86'
6:1
Gege II

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио
Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио
Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи
Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи

Последние игры между собой

Гремио: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Аваи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Аваи 1:1 Гремио Серия A Аваи 2:2 Гремио Серия A Гремио 0:2 Аваи Серия A Аваи 2:2 Гремио Копа Суль-Минас-Рио
Гремио 3:1 Аваи Серия A Аваи 1:2 Гремио Серия A Аваи 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:2 Аваи Серия A Аваи 0:3 Гремио Серия A Гремио 3:0 Аваи Серия A Аваи 3:2 Гремио Кубок Бразилии Гремио 3:1 Аваи Кубок Бразилии Гремио 3:1 Аваи Серия A Аваи 1:0 Гремио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 21 15 3 3 47 - 20 48
2. Палмейрас 21 13 6 2 37 - 16 45
3. Сантос 21 11 5 5 31 - 23 38
4. Интернасьональ 21 11 3 7 27 - 20 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 21 9 8 4 23 - 15 35
7. Гремио 21 9 7 5 36 - 23 34
8. Байя 21 9 7 5 25 - 18 34
9. Атлетико Паранаэнсе 1:1 21 8 4 9 27 - 21 28
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 21 8 3 10 19 - 23 27
12. Гойяс 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 21 6 5 10 21 - 21 23
15. Форталеза 1:1 21 6 5 10 23 - 28 23
16. Флуминенсе 21 5 4 12 22 - 33 19
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Алагоано 21 4 7 10 11 - 31 19
19. Аваи 21 3 7 11 12 - 31 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Луан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Juninho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Браз Давид бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Тарделли Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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