Бразилия: Серия A 2019
1:0
4' ГолТарделли Диего
2:0
14' ГолБраз Давид
30' Желтая карточкаЖуниньо Пернамбукано
3:0
38' ГолЛуан
4:0
45' ГолЛусиано Невес
5:0
64' ГолКортез Бруно
6:0
70' ГолАндре Филипе
85' Желтая карточкаМичел Феррейра
6:1
86' ГолGege II
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
7
Луан
89
Владимир
22
Иури
Фрейтас
96
Gustavo
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Пепе КеплерЗащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
23 Alisson II
-
-
-
-
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Gustavo VНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
-
9 BrennerНападающий
-
-
-
16 Luanderson
-
10 Douglas X
-
83 Gledson I
-
20 Gege II
Ход матча
4'
1:0
14'
2:0
38'
3:0
45'
4:0
64'
5:0
70'
6:0
85'
86'
6:1
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио
Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио
Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи
Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи
Последние игры между собой
Гремио: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Аваи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|21
|15
|3
|3
|47 - 20
|48
|2.
|Палмейрас
|21
|13
|6
|2
|37 - 16
|45
|3.
|Сантос
|21
|11
|5
|5
|31 - 23
|38
|4.
|Интернасьональ
|21
|11
|3
|7
|27 - 20
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|21
|9
|8
|4
|23 - 15
|35
|7.
|Гремио
|21
|9
|7
|5
|36 - 23
|34
|8.
|Байя
|21
|9
|7
|5
|25 - 18
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|21
|8
|4
|9
|27 - 21
|28
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|21
|8
|3
|10
|19 - 23
|27
|12.
|Гойяс
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|21
|6
|5
|10
|21 - 21
|23
|15.
|Форталеза
|1:1
|21
|6
|5
|10
|23 - 28
|23
|16.
|Флуминенсе
|21
|5
|4
|12
|22 - 33
|19
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Алагоано
|21
|4
|7
|10
|11 - 31
|19
|19.
|Аваи
|21
|3
|7
|11
|12 - 31
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
Загрузка...