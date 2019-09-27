Бразилия: Серия A 2019
1:0
6' ГолАдриано Луис
2:0
11' ГолВиллиан Сикейра
3:0
29' ГолЭнрике Бруно
4:0
45' ГолГомес Густаво
4:1
52' ГолАподи Диаллиссон
61' Желтая карточкаКлебер Жан
5:1
75' ГолАдриано Луис
6:1
83' ГолЭнрике Бруно
6:2
88' ГолRicardo Bueno
17
Jean
III
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
10
Адриано
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jean IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Luan IV
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 CelsinhoЗащитник
- Нападающий
-
-
11 Emilton
-
-
16 Euller II
-
14 Lucas Dias
Ход матча
6'
1:0
11'
2:0
29'
3:0
45'
4:0
61'
75'
5:1
83'
6:1
88'
6:2
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас
Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас
Алагоано Последние 20 матчей: +4 =7 -9Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано
Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|21
|15
|3
|3
|47 - 20
|48
|2.
|Палмейрас
|21
|13
|6
|2
|37 - 16
|45
|3.
|Сантос
|21
|11
|5
|5
|31 - 23
|38
|4.
|Интернасьональ
|21
|11
|3
|7
|27 - 20
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|21
|9
|8
|4
|23 - 15
|35
|7.
|Гремио
|21
|9
|7
|5
|36 - 23
|34
|8.
|Байя
|21
|9
|7
|5
|25 - 18
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|21
|8
|4
|9
|27 - 21
|28
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|21
|8
|3
|10
|19 - 23
|27
|12.
|Гойяс
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|21
|6
|5
|10
|21 - 21
|23
|15.
|Форталеза
|1:1
|21
|6
|5
|10
|23 - 28
|23
|16.
|Флуминенсе
|21
|5
|4
|12
|22 - 33
|19
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Алагоано
|21
|4
|7
|10
|11 - 31
|19
|19.
|Аваи
|21
|3
|7
|11
|12 - 31
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
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