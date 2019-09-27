Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
6:2
Конец матча
Алагоано
0'
1:0
6' Гол
Адриано Луис
2:0
11' Гол
Виллиан Сикейра
3:0
29' Гол
Энрике Бруно
4:0
45' Гол
Гомес Густаво
4:1
52' Гол
Аподи Диаллиссон
61' Желтая карточка
Клебер Жан
5:1
75' Гол
Адриано Луис
6:1
83' Гол
Энрике Бруно
6:2
88' Гол
Ricardo Bueno
90'+4
21
Вевертон
Перейра
17
Jean
III
15
Гомес
Густаво
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
14
Gustavo
Scarpa
29
Виллиан
Сикейра
10
Адриано
Луис
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
15
Клебер
Жан
18
Hector
Ariel
Bustamante
29
Jonathan
David
Gomez
20
Аподи
Диаллиссон
99
Александро
Палмейрас
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

6'
Адриано Луис
(Dudu X)
1:0
11'
Виллиан Сикейра
(Энрике Бруно)
2:0
29'
Энрике Бруно
(Diogo VII)
3:0
45'
Гомес Густаво
(Мело Фелипе)
4:0
46'
 
Ricardo Bueno
Александро
52'
4:1
Аподи Диаллиссон
(Ronaldo Aparecido Rodrigues II)
61'
 
Клебер Жан
62'
 
Emilton
Hector Ariel Bustamante
68'
Лима Лукас II
Gustavo Scarpa
 
73'
Hyoran
Виллиан Сикейра
 
75'
Адриано Луис
(Лима Лукас II)
5:1
78'
 
Euller II
Jonathan David Gomez
81'
Matheus Fernandes
Мело Фелипе
 
83'
Энрике Бруно
(Dudu X)
6:1
88'
6:2
Ricardo Bueno

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас
Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас
Алагоано Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано
Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано 1:1 Палмейрас Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 21 15 3 3 47 - 20 48
2. Палмейрас 21 13 6 2 37 - 16 45
3. Сантос 21 11 5 5 31 - 23 38
4. Интернасьональ 21 11 3 7 27 - 20 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 21 9 8 4 23 - 15 35
7. Гремио 21 9 7 5 36 - 23 34
8. Байя 21 9 7 5 25 - 18 34
9. Атлетико Паранаэнсе 1:1 21 8 4 9 27 - 21 28
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 21 8 3 10 19 - 23 27
12. Гойяс 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 21 6 5 10 21 - 21 23
15. Форталеза 1:1 21 6 5 10 23 - 28 23
16. Флуминенсе 21 5 4 12 22 - 33 19
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Алагоано 21 4 7 10 11 - 31 19
19. Аваи 21 3 7 11 12 - 31 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14


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