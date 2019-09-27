Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Сантос
23' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
39' Желтая карточкаАллан Соуза
0:1
40' ГолСотельдо Йеферсон
1:1
45' Гол в свои воротаPerez Martinez Lucas VI
51' Желтая карточкаАлисон II
72' Красная карточкаDigao II
74' Желтая карточкаDiego Pituca
90' Красная карточкаFrazan
90' Желтая карточкаMarinho II
90' Вторая желтая карточкаMarinho II
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
10
Гансо
Пауло
29
Аллан
Соуза
23
Хоао
Педро
22
Everson
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
-
31 Luccas ClaroЗащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Lucao
-
5 Airton I
-
-
13 Frazan
-
15 Douglas XV
-
20 Daniel XII
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ВенутоНападающий
-
11 Marinho II
-
-
31 Para I
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
39'
40'
45'
51'
72'
73'
74'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе
Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе
Сантос Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука
Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|21
|15
|3
|3
|47 - 20
|48
|2.
|Палмейрас
|21
|13
|6
|2
|37 - 16
|45
|3.
|Сантос
|21
|11
|5
|5
|31 - 23
|38
|4.
|Интернасьональ
|21
|11
|3
|7
|27 - 20
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|21
|9
|8
|4
|23 - 15
|35
|7.
|Гремио
|21
|9
|7
|5
|36 - 23
|34
|8.
|Байя
|21
|9
|7
|5
|25 - 18
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|21
|8
|4
|9
|27 - 21
|28
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|21
|8
|3
|10
|19 - 23
|27
|12.
|Гойяс
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|21
|6
|5
|10
|21 - 21
|23
|15.
|Форталеза
|1:1
|21
|6
|5
|10
|23 - 28
|23
|16.
|Флуминенсе
|21
|5
|4
|12
|22 - 33
|19
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Алагоано
|21
|4
|7
|10
|11 - 31
|19
|19.
|Аваи
|21
|3
|7
|11
|12 - 31
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
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