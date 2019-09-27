Бразилия: Серия A 2019

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Флуминенсе
1:1
Конец матча
Сантос
0'
23' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
39' Желтая карточка
Аллан Соуза
0:1
40' Гол
Сотельдо Йеферсон
1:1
45' Гол в свои ворота
Perez Martinez Lucas VI
51' Желтая карточка
Алисон II
72' Красная карточка
Digao II
74' Желтая карточка
Diego Pituca
90' Красная карточка
Frazan
90' Желтая карточка
Marinho II
90' Вторая желтая карточка
Marinho II
90'+10
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
6
Yuri
Oliveira
Lima
77
Нене
Андерсон
10
Гансо
Пауло
29
Аллан
Соуза
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
22
Everson
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
26
Агилар
Фелипе
17
Гонсалес
Дерлис
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
36
Felipe
Jonatan
27
Саша
Эдуардо
9
Урибе
Фернандо
10
Сотельдо
Йеферсон
Флуминенсе
4-1-4-1
Сантос
3-4-3

Ход матча

23'
Yuri Oliveira Lima
 
39'
Аллан Соуза
 
40'
0:1
Сотельдо Йеферсон
45'
Perez Martinez Lucas VI
1:1
46'
 
Карлос Санчес II
Гонсалес Дерлис
46'
Нем Веллингтон
Jony Gonzalez
 
51'
 
Алисон II
57'
 
Marinho II
Урибе Фернандо
63'
Daniel XII
Гансо Пауло
 
66'
 
Виктор Феррас
Агилар Фелипе
72'
Digao II
 
73'
Frazan
Нене Андерсон
 
74'
 
Diego Pituca
90'
Frazan
 
90'
 
Marinho II
90'
 
Marinho II

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе
Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе
Сантос Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука
Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Сантос 2:1 Флуминенсе Серия A Сантос 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Сантос Серия A Сантос 0:0 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 3:2 Сантос Серия A Сантос 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:4 Сантос Серия A Сантос 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Сантос Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 21 15 3 3 47 - 20 48
2. Палмейрас 21 13 6 2 37 - 16 45
3. Сантос 21 11 5 5 31 - 23 38
4. Интернасьональ 21 11 3 7 27 - 20 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 21 9 8 4 23 - 15 35
7. Гремио 21 9 7 5 36 - 23 34
8. Байя 21 9 7 5 25 - 18 34
9. Атлетико Паранаэнсе 1:1 21 8 4 9 27 - 21 28
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 21 8 3 10 19 - 23 27
12. Гойяс 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 21 6 5 10 21 - 21 23
15. Форталеза 1:1 21 6 5 10 23 - 28 23
16. Флуминенсе 21 5 4 12 22 - 33 19
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Алагоано 21 4 7 10 11 - 31 19
19. Аваи 21 3 7 11 12 - 31 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    ГООООООООЛ - Lucas Verissimo очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Сотельдо Йеферсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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