Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Паранаэнсе
2:1
Перерыв
Форталеза
0'
0:1
11' Пенальти
Веллингтон Паулиста
12' Желтая карточка
Веллингтон III
1:1
32' Гол
Рубен Марко
45' Желтая карточка
Лео Перейра
2:1
45' Гол
Nikao
1
Aderbar
Santos
23
Madson
II
33
Lucas
Halter
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
5
Веллингтон
III
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
39
Bruno
Moura
7
Roni
III
9
Рубен
Марко
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
26
Жаксон
6
Carlinho
13
Gabriel
Dias
55
Juninho
V
95
Перес
Фелипе
10
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
20
Ромариньо
Рикардо
9
Веллингтон
Паулиста
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Веллингтон Паулиста
12'
Веллингтон III
 
32'
Рубен Марко
(Roni III)
1:1
45'
Лео Перейра
 
45'
Nikao
2:1

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ
Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар
Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Кубок Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 21 15 3 3 47 - 20 48
2. Палмейрас 21 13 6 2 37 - 16 45
3. Сантос 21 11 5 5 31 - 23 38
4. Интернасьональ 21 11 3 7 27 - 20 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 21 9 8 4 23 - 15 35
7. Гремио 21 9 7 5 36 - 23 34
8. Байя 21 9 7 5 25 - 18 34
9. Атлетико Паранаэнсе 1:1 21 8 4 9 27 - 21 28
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 21 8 3 10 19 - 23 27
12. Гойяс 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 21 6 5 10 21 - 21 23
15. Форталеза 1:1 21 6 5 10 23 - 28 23
16. Флуминенсе 21 5 4 12 22 - 33 19
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Алагоано 21 4 7 10 11 - 31 19
19. Аваи 21 3 7 11 12 - 31 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14


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