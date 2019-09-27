Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
2:1
Перерыв
Форталеза
0:1
11' ПенальтиВеллингтон Паулиста
12' Желтая карточкаВеллингтон III
1:1
32' ГолРубен Марко
45' Желтая карточкаЛео Перейра
2:1
45' ГолNikao
23
Madson
II
33
Lucas
Halter
11
Nikao
39
Bruno
Moura
7
Roni
III
2
Tinga
I
26
Жаксон
6
Carlinho
13
Gabriel
Dias
55
Juninho
V
95
Перес
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
-
33 Lucas HalterЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
16 Абнер ФелипеЗащитник
-
30 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 ErickНападающий
-
-
10 Marcelo XIII
-
-
13 Khellven
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
13 Gabriel DiasПолузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
-
-
-
23 Max Walef
-
-
14 Nathan III
Ход матча
11'
12'
32'
1:1
45'
45'
2:1
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ
Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар
Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|21
|15
|3
|3
|47 - 20
|48
|2.
|Палмейрас
|21
|13
|6
|2
|37 - 16
|45
|3.
|Сантос
|21
|11
|5
|5
|31 - 23
|38
|4.
|Интернасьональ
|21
|11
|3
|7
|27 - 20
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|21
|9
|8
|4
|23 - 15
|35
|7.
|Гремио
|21
|9
|7
|5
|36 - 23
|34
|8.
|Байя
|21
|9
|7
|5
|25 - 18
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|21
|8
|4
|9
|27 - 21
|28
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|21
|8
|3
|10
|19 - 23
|27
|12.
|Гойяс
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|21
|6
|5
|10
|21 - 21
|23
|15.
|Форталеза
|1:1
|21
|6
|5
|10
|23 - 28
|23
|16.
|Флуминенсе
|21
|5
|4
|12
|22 - 33
|19
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Алагоано
|21
|4
|7
|10
|11 - 31
|19
|19.
|Аваи
|21
|3
|7
|11
|12 - 31
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
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