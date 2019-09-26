Бразилия: Серия A 2019

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Сеара
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
15' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
64' Желтая карточка
Leandro Carvalho
79' Желтая карточка
Фабио Лопес
83' Желтая карточка
Fred II
90' Желтая карточка
Samuel VII
90'+6
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
36
Tiago
Alves
II
46
Карлето
Тиаго
8
Ricardinho
VI
19
Fabinho
VIII
10
Felipe
XVI
89
Galhardo
Thiago
82
Leandro
Carvalho
77
Bergson
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
26
Деде
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
20
Маркиньос
II
15
Эдерсон
Хонорато
19
Робиньо
Робсон
11
David
VI
32
Роша
Педро
Сеара
4-2-3-1
Крузейро
4-1-4-1

Ход матча

15'
 
Бруно Фабрисио
26'
 
Fred II
Роша Педро
56'
Galiano da Costa Mateus III
Felipe XVI
 
60'
 
Кальвенте Эсекьель
Робиньо Робсон
64'
Leandro Carvalho
 
70'
Вандерсон ду Карму
Bergson
 
74'
 
Маурисио Жозе
David VI
79'
 
Фабио Лопес
83'
 
Fred II
89'
Wescley V
Leandro Carvalho
 
90'
Samuel VII
 

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара
Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро
Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе

Последние игры между собой

Сеара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Крузейро: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Крузейро 1:0 Сеара Серия A Крузейро 0:2 Сеара Серия A Сеара 0:1 Крузейро Серия A Сеара 2:2 Крузейро Серия A
Крузейро 1:0 Сеара Серия A Крузейро 2:0 Сеара Серия A Сеара 1:0 Крузейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 21 15 3 3 45 - 19 48
2. Палмейрас 20 12 6 2 31 - 14 42
3. Сантос 20 11 4 5 30 - 22 37
4. Интернасьональ 0:1 21 11 3 7 26 - 18 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 0:1 21 9 8 4 23 - 15 35
7. Байя 1:0 21 9 7 5 24 - 18 34
8. Гремио 20 8 7 5 30 - 22 31
9. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 26 - 20 27
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 0:1 21 8 3 10 19 - 22 27
12. Гойяс 1:0 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 21 6 5 10 21 - 21 23
15. Форталеза 20 6 4 10 22 - 27 22
16. Алагоано 20 4 7 9 9 - 25 19
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Флуминенсе 20 5 3 12 21 - 32 18
19. Аваи 20 3 7 10 11 - 25 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Роша Педро уходит, Фред вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Бруно Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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