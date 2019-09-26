Бразилия: Серия A 2019
15' Желтая карточкаБруно Фабрисио
64' Желтая карточкаLeandro Carvalho
79' Желтая карточкаФабио Лопес
83' Желтая карточкаFred II
90' Желтая карточкаSamuel VII
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
10
Felipe
XVI
77
Bergson
26
Деде
20
Маркиньос
II
11
David
VI
32
Роша
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Wescley V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
-
42 ВевертонЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Fred II
-
12 Рафаэл Пирес
-
27 Jadson III
Ход матча
15'
26'
64'
79'
83'
90'
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +6 =4 -10Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара
Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =6 -10Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро
Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе
Последние игры между собой
Сеара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Крузейро: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|21
|15
|3
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Палмейрас
|20
|12
|6
|2
|31 - 14
|42
|3.
|Сантос
|20
|11
|4
|5
|30 - 22
|37
|4.
|Интернасьональ
|0:1
|21
|11
|3
|7
|26 - 18
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|0:1
|21
|9
|8
|4
|23 - 15
|35
|7.
|Байя
|1:0
|21
|9
|7
|5
|24 - 18
|34
|8.
|Гремио
|20
|8
|7
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|26 - 20
|27
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|21
|8
|3
|10
|19 - 22
|27
|12.
|Гойяс
|1:0
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|21
|6
|5
|10
|21 - 21
|23
|15.
|Форталеза
|20
|6
|4
|10
|22 - 27
|22
|16.
|Алагоано
|20
|4
|7
|9
|9 - 25
|19
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Флуминенсе
|20
|5
|3
|12
|21 - 32
|18
|19.
|Аваи
|20
|3
|7
|10
|11 - 25
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
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