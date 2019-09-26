Бразилия: Серия A 2019

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Байя
1:0
Второй тайм: 48'
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
24' Гол
Artur Guimaraes
33' Красная карточка
Gilson I
45' Желтая карточка
Jose Elber
48'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
26
Gregore
5
Flavio
IX
7
Jose
Elber
18
Герра
Алехандро
98
Artur
Guimaraes
9
Gilberto
IV
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
21
Lucas
Campos
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
17
Rodrigo
Pimpao
7
Соуза
Диего
29
Victor
Vitinho
II
Байя
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-4-1-1

Ход матча

24'
Artur Guimaraes
(Moises VII)
1:0
33'
 
Gilson I
36'
 
Lucas Barros
Lucas Campos
45'
Jose Elber
 

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано
Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Байя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Серия A Байя 3:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Ботафого Рибейрао 2:2 Байя Серия A Байя 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 21 15 3 3 45 - 19 48
2. Палмейрас 20 12 6 2 31 - 14 42
3. Сантос 20 11 4 5 30 - 22 37
4. Интернасьональ 0:1 21 11 3 7 26 - 18 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 0:1 21 9 8 4 23 - 15 35
7. Байя 1:0 21 9 7 5 24 - 18 34
8. Гремио 20 8 7 5 30 - 22 31
9. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 26 - 20 27
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 0:1 21 8 3 10 19 - 22 27
12. Гойяс 1:0 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 21 6 5 10 21 - 21 23
15. Форталеза 20 6 4 10 22 - 27 22
16. Алагоано 20 4 7 9 9 - 25 19
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Флуминенсе 20 5 3 12 21 - 32 18
19. Аваи 20 3 7 10 11 - 25 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Jose Elber получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Lucas Campos уходит, Lucas Barros вместо него
  • 33'
    УДАЛЕНА! - Алвес до Наскименто Гилсон получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Artur Guimaraes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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