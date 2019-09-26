Бразилия: Серия A 2019
Байя
1:0
Второй тайм: 48'
Ботафого Рибейрао
1:0
24' ГолArtur Guimaraes
33' Красная карточкаGilson I
45' Желтая карточкаJose Elber
26
Gregore
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 LuccaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
-
27 Shaylon
-
16 Ronaldo VI
-
-
25 Giovanni IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
-
21 Lucas CamposПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
-
34 Pachu
-
26 Lucas Barros
-
25 Wenderson
-
27 Rickson
Ход матча
24'
1:0
33'
45'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +8 =8 -4Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|21
|15
|3
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Палмейрас
|20
|12
|6
|2
|31 - 14
|42
|3.
|Сантос
|20
|11
|4
|5
|30 - 22
|37
|4.
|Интернасьональ
|0:1
|21
|11
|3
|7
|26 - 18
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|0:1
|21
|9
|8
|4
|23 - 15
|35
|7.
|Байя
|1:0
|21
|9
|7
|5
|24 - 18
|34
|8.
|Гремио
|20
|8
|7
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|26 - 20
|27
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|21
|8
|3
|10
|19 - 22
|27
|12.
|Гойяс
|1:0
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|21
|6
|5
|10
|21 - 21
|23
|15.
|Форталеза
|20
|6
|4
|10
|22 - 27
|22
|16.
|Алагоано
|20
|4
|7
|9
|9 - 25
|19
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Флуминенсе
|20
|5
|3
|12
|21 - 32
|18
|19.
|Аваи
|20
|3
|7
|10
|11 - 25
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
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