США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Рио Тинто
Лос-Анджелес Гэлакси
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
50
Джонсон
Сэм
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey Baird
-
12 Леннон Брукс
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
-
22 Акинола АйоЗащитник
- Защитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|32
|17
|10
|5
|61 - 39
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|32
|17
|3
|12
|54 - 41
|54
|3.
|Филадельфия Юнион
|31
|15
|7
|9
|55 - 45
|52
|4.
|Ди Си Юнайтед
|32
|13
|9
|10
|42 - 38
|48
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|5
|13
|53 - 48
|47
|6.
|Торонто
|32
|12
|10
|10
|54 - 50
|46
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|10
|11
|10
|45 - 52
|41
|8.
|Чикаго Файр
|32
|9
|11
|12
|48 - 43
|38
|9.
|Монреаль Импакт
|32
|11
|4
|17
|43 - 59
|37
|10.
|Орландо Сити
|32
|9
|9
|14
|41 - 46
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|32
|6
|4
|22
|30 - 74
|22
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|8
|4
|78 - 34
|65
|2.
|Сиэтл Саундерс
|32
|14
|8
|10
|50 - 49
|50
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|32
|14
|7
|11
|49 - 41
|49
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|15
|3
|13
|51 - 50
|48
|5.
|Реал Солт-Лейк
|31
|14
|5
|12
|42 - 38
|47
|6.
|Даллас
|32
|12
|9
|11
|48 - 43
|45
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|13
|5
|13
|50 - 49
|44
|8.
|Портленд Тимберс
|31
|13
|5
|13
|45 - 44
|44
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|32
|11
|7
|14
|47 - 57
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|11.
|Хьюстон Динамо
|31
|11
|4
|16
|43 - 52
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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