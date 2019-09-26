США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0' 3'
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
7
Саварино
Джефферсон
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
50
Джонсон
Сэм
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
4
David
Romney
14
Корона
Джо
8
Дос
Сантос
Хонатан
18
Антуна
Уриэль
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
9
Ибрагимович
Златан
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 32 17 10 5 61 - 39 61
2. Атланта Юнайтед 32 17 3 12 54 - 41 54
3. Филадельфия Юнион 31 15 7 9 55 - 45 52
4. Ди Си Юнайтед 32 13 9 10 42 - 38 48
5. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 5 13 53 - 48 47
6. Торонто 32 12 10 10 54 - 50 46
7. Нью-Инглэнд Революшн 31 10 11 10 45 - 52 41
8. Чикаго Файр 32 9 11 12 48 - 43 38
9. Монреаль Импакт 32 11 4 17 43 - 59 37
10. Орландо Сити 32 9 9 14 41 - 46 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 32 6 4 22 30 - 74 22

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 8 4 78 - 34 65
2. Сиэтл Саундерс 32 14 8 10 50 - 49 50
3. Миннесота Юнайтед 0:1 32 14 7 11 49 - 41 49
4. Лос-Анджелес Гэлакси 31 15 3 13 51 - 50 48
5. Реал Солт-Лейк 31 14 5 12 42 - 38 47
6. Даллас 32 12 9 11 48 - 43 45
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 13 5 13 50 - 49 44
8. Портленд Тимберс 31 13 5 13 45 - 44 44
9. Спортинг Канзас-Сити 1:0 32 11 7 14 47 - 57 40
10. Колорадо Рэпидс 32 11 6 15 54 - 60 39
11. Хьюстон Динамо 31 11 4 16 43 - 52 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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