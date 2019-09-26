США: МЛС 2019

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
8' Желтая карточка
Kai Wagner
23' Желтая карточка
Judson
1:0
35' Гол
Jackson Yueill
45' Желтая карточка
Медунянин Харис
57' Желтая карточка
Пржибылко Каспер
1:1
70' Гол
Бедойя Алехандро
1:2
76' Гол
Пржибылко Каспер
90'+8
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
24
Лима
Ник
14
Jackson
Yueill
93
Judson
21
Carlos
Fierro
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
9
Хюсен
Дэнни
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
78
Коллин
Орельен
27
Kai
Wagner
6
Медунянин
Харис
11
Бедойя
Алехандро
35
Монтейро
Гамиро
10
Фабиан
Марко
7
Вутен
Эндрю
23
Пржибылко
Каспер
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

Ход матча

8'
 
Kai Wagner
23'
Judson
 
35'
Jackson Yueill
(Хюсен Дэнни)
1:0
45'
 
Медунянин Харис
53'
 
Илсиньо Перейра
Вутен Эндрю
57'
 
Пржибылко Каспер
63'
 
Пико Фабрис
Фабиан Марко
68'
Салинас Ши
Tommy Thompson
 
68'
Paul Marie
Carlos Fierro
 
70'
1:1
Бедойя Алехандро
(Raymon Gaddis)
76'
1:2
Пржибылко Каспер
(Монтейро Гамиро)
79'
Andres Lorenzo Rios
Judson
 
88'
 
Warren Creavalle
Монтейро Гамиро

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 32 17 10 5 61 - 39 61
2. Филадельфия Юнион 32 16 7 9 57 - 46 55
3. Атланта Юнайтед 32 17 3 12 54 - 41 54
4. Ди Си Юнайтед 32 13 9 10 42 - 38 48
5. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 5 13 53 - 48 47
6. Торонто 32 12 10 10 54 - 50 46
7. Нью-Инглэнд Революшн 32 10 12 10 47 - 54 42
8. Чикаго Файр 32 9 11 12 48 - 43 38
9. Монреаль Импакт 32 11 4 17 43 - 59 37
10. Орландо Сити 32 9 9 14 41 - 46 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 32 6 4 22 30 - 74 22

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 8 4 81 - 35 68
2. Миннесота Юнайтед 32 15 7 10 51 - 41 52
3. Лос-Анджелес Гэлакси 32 16 3 13 53 - 51 51
4. Сиэтл Саундерс 32 14 8 10 50 - 49 50
5. Реал Солт-Лейк 32 14 5 13 43 - 40 47
6. Портленд Тимберс 32 13 6 13 47 - 46 45
7. Даллас 32 12 9 11 48 - 43 45
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 13 5 14 51 - 51 44
9. Колорадо Рэпидс 32 11 6 15 54 - 60 39
10. Хьюстон Динамо 32 11 4 17 44 - 55 37
11. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 47 - 59 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Медунянин Харис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Jackson Yueill бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Judson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Kai Wagner получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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