США: МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Конец матча
Стадион: Avaya Stadium
Филадельфия Юнион
8' Желтая карточкаKai Wagner
23' Желтая карточкаJudson
1:0
35' ГолJackson Yueill
45' Желтая карточкаМедунянин Харис
57' Желтая карточкаПржибылко Каспер
1:1
70' ГолБедойя Алехандро
1:2
76' ГолПржибылко Каспер
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
24
Лима
Ник
93
Judson
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
10
Фабиан
Марко
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Paul Marie
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
- Защитник
-
16 R. J. AllenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
8'
23'
35'
1:0
45'
57'
70'
76'
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Филадельфия Юнион 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|32
|17
|10
|5
|61 - 39
|61
|2.
|Филадельфия Юнион
|32
|16
|7
|9
|57 - 46
|55
|3.
|Атланта Юнайтед
|32
|17
|3
|12
|54 - 41
|54
|4.
|Ди Си Юнайтед
|32
|13
|9
|10
|42 - 38
|48
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|5
|13
|53 - 48
|47
|6.
|Торонто
|32
|12
|10
|10
|54 - 50
|46
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|10
|12
|10
|47 - 54
|42
|8.
|Чикаго Файр
|32
|9
|11
|12
|48 - 43
|38
|9.
|Монреаль Импакт
|32
|11
|4
|17
|43 - 59
|37
|10.
|Орландо Сити
|32
|9
|9
|14
|41 - 46
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|32
|6
|4
|22
|30 - 74
|22
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|8
|4
|81 - 35
|68
|2.
|Миннесота Юнайтед
|32
|15
|7
|10
|51 - 41
|52
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|16
|3
|13
|53 - 51
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|32
|14
|8
|10
|50 - 49
|50
|5.
|Реал Солт-Лейк
|32
|14
|5
|13
|43 - 40
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|13
|6
|13
|47 - 46
|45
|7.
|Даллас
|32
|12
|9
|11
|48 - 43
|45
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|13
|5
|14
|51 - 51
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|11
|4
|17
|44 - 55
|37
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|47 - 59
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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