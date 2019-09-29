Норвегия: Первый дивизион 2019
Рёуфосс
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: NAMMO Stadion
КФУМ
20' Желтая карточкаMansour Gueye II
10
Ryan
Doghman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Emil Breivik
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Simen VedvikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Ход матча
Предыдущие игры
Рёуфосс Последние 20 матчей: +8 =1 -11Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра
Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер
КФУМ Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ishoej IF 5:0 КФУМ КФУМ 2:5 Одд КФУМ 3:3 Саннефьёрд КФУМ 0:2 Б-1908
Последние игры между собой
Рёуфосс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
КФУМ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|25
|21
|3
|1
|56 - 20
|66
|2.
|Саннефьёрд
|25
|15
|8
|2
|43 - 25
|53
|3.
|Старт
|25
|16
|4
|5
|42 - 27
|52
|4.
|КФУМ
|0:0
|25
|11
|8
|6
|53 - 39
|41
|5.
|Конгсвингер
|25
|11
|4
|10
|30 - 30
|37
|6.
|Нест-Сотра
|0:0
|25
|10
|7
|8
|34 - 27
|37
|7.
|Согндаль
|0:0
|25
|10
|6
|9
|42 - 36
|36
|8.
|Рёуфосс
|0:0
|25
|11
|2
|12
|39 - 45
|35
|9.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|10.
|Хам-Кам
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|11.
|Ерв
|0:1
|25
|8
|8
|9
|32 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|25
|9
|4
|12
|40 - 41
|31
|13.
|Нутодден
|1:0
|25
|7
|3
|15
|30 - 42
|24
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|25
|2
|2
|21
|29 - 72
|8
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