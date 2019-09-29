Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Рёуфосс
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
КФУМ
0'
20' Желтая карточка
Mansour Gueye II
45'+3
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
5
Marius
Svanberg
Alm
17
Salomon
Owusu
4
Stian
Simenstad
8
Matias
Belli
Moldskred
7
Emile
Dadjo
10
Ryan
Doghman
14
Oscar
Johannes
Loeken
19
Parfait
Bizoza
22
Kristoffer
Nessoe
12
Knut-Andre
Skjaerstein
25
Tobias
Collett
4
Sebastian
Jarl
15
Mansour
Gueye
II
3
Dadi
Dodou
Gaye
7
Robin
Rasch
8
Сортевик
Стиан
26
Lars
Olden
Larsen
21
Tore
Andre
Soeraas
27
Simen
Vedvik
11
David
Tavakoli
Рёуфосс
4-3-3
КФУМ
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Mansour Gueye II
40'
 
Emmanuel Troudart
Robin Rasch

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра
Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер
КФУМ Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ishoej IF 5:0 КФУМ КФУМ 2:5 Одд КФУМ 3:3 Саннефьёрд КФУМ 0:2 Б-1908
Олесунн 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Скейд Гви 0:0 КФУМ КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ Карлслунде 2:1 КФУМ КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ

Последние игры между собой

Рёуфосс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
КФУМ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
КФУМ 2:1 Рёуфосс Первый дивизион КФУМ 0:1 Рёуфосс Второй дивизион Рёуфосс 0:2 КФУМ Второй дивизион КФУМ 0:3 Рёуфосс Первый дивизион
Рёуфосс 0:0 КФУМ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 25 21 3 1 56 - 20 66
2. Саннефьёрд 25 15 8 2 43 - 25 53
3. Старт 25 16 4 5 42 - 27 52
4. КФУМ 0:0 25 11 8 6 53 - 39 41
5. Конгсвингер 25 11 4 10 30 - 30 37
6. Нест-Сотра 0:0 25 10 7 8 34 - 27 37
7. Согндаль 0:0 25 10 6 9 42 - 36 36
8. Рёуфосс 0:0 25 11 2 12 39 - 45 35
9. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
10. Хам-Кам 25 9 5 11 36 - 37 32
11. Ерв 0:1 25 8 8 9 32 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 0:1 25 9 4 12 40 - 41 31
13. Нутодден 1:0 25 7 3 15 30 - 42 24
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 25 2 2 21 29 - 72 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Mansour Gueye получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NAMMO Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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