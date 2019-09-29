Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Комплетт.но Арена
Хам-Кам
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Валес МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +12 =5 -3КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес
Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам
Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|24
|20
|3
|1
|55 - 20
|63
|2.
|Старт
|25
|16
|4
|5
|42 - 27
|52
|3.
|Саннефьёрд
|0:0
|25
|14
|9
|2
|41 - 25
|51
|4.
|КФУМ
|24
|11
|7
|6
|53 - 39
|40
|5.
|Нест-Сотра
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|6.
|Согндаль
|24
|10
|5
|9
|42 - 36
|35
|7.
|Конгсвингер
|0:0
|25
|10
|5
|10
|27 - 29
|35
|8.
|Рёуфосс
|24
|11
|1
|12
|39 - 45
|34
|9.
|Хам-Кам
|0:0
|25
|9
|6
|10
|36 - 35
|33
|10.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|11.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|13.
|Нутодден
|24
|6
|3
|15
|29 - 42
|21
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|0:0
|25
|2
|3
|20
|28 - 69
|9
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