Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Хам-Кам
0' 12'
1
Alexander
Hovdevik
II
23
Йонссон
Видар
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
5
Вальес
Энрик
24
Тито
Альберто
6
Mohamed
Ofkir
9
Харвард
Сторбек
10
Rufo
Herraiz
15
Энгблом
Понтус
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
4
Jacob
Egeris
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
11
Ole
Erik
Midtskogen
99
Abubakar
Ibrahim
Aliyu
Саннефьёрд
4-2-3-1
Хам-Кам
4-2-3-1

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +12 =5 -3
КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес
Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам
Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Первый дивизион Хам-Кам 2:3 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 3:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд Первый дивизион
Саннефьёрд 3:2 Хам-Кам Первый дивизион Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:3 Саннефьёрд Адекколига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 24 20 3 1 55 - 20 63
2. Старт 25 16 4 5 42 - 27 52
3. Саннефьёрд 0:0 25 14 9 2 41 - 25 51
4. КФУМ 24 11 7 6 53 - 39 40
5. Нест-Сотра 24 10 6 8 34 - 27 36
6. Согндаль 24 10 5 9 42 - 36 35
7. Конгсвингер 0:0 25 10 5 10 27 - 29 35
8. Рёуфосс 24 11 1 12 39 - 45 34
9. Хам-Кам 0:0 25 9 6 10 36 - 35 33
10. Ерв 24 8 8 8 32 - 38 32
11. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
13. Нутодден 24 6 3 15 29 - 42 21
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 0:0 25 2 3 20 28 - 69 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...