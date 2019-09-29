Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Волеренга
0:0
Перерыв

Стадион:
Ранхейм
0'
21
Adam
Larsen
II
18
Дале
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
27
Канструп
Пьер
22
Несберг
Иван
14
Абу
Мохаммед
8
Леквен
Магнус
26
Доннум
Арон
7
Вега
Дейвер
11
Финне
Бор
9
Джордж
Майрон
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
21
Торбьерн
Эггем
3
Daniel
Kvande
24
Aleksander
Foosnaes
6
Magnus
Blakstad
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
10
Сторфлор
Эйвинн
25
Бакенга
Мушага
26
Ola
Solbakken
Волеренга
4-2-3-1
Ранхейм
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Волеренга 0:4 Викинг Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга
Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд
Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ранхейм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ранхейм 1:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Ранхейм Типпелиген Волеренга 0:0 Ранхейм Товарищеские матчи Ранхейм 2:2 Волеренга Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 23 15 4 4 52 - 23 49
2. Будё-Глимт 22 13 5 4 50 - 34 44
3. Одд 2:1 23 13 5 5 36 - 26 44
4. Русенборг 23 11 7 5 36 - 27 40
5. Кристиансунд 1:0 23 10 6 7 29 - 23 36
6. Бранн 23 9 7 7 28 - 23 34
7. Викинг 22 9 6 7 37 - 32 33
8. Лиллестрём 1:0 23 8 5 10 29 - 36 29
9. Волеренга 0:0 23 7 7 9 34 - 35 28
10. Хёугесунн 0:1 23 6 9 8 29 - 26 27
11. Стабек 0:0 23 6 7 10 26 - 32 25
12. Тромсё 22 6 4 12 25 - 44 22
13. Стрёмсгодсет 1:2 23 6 4 13 25 - 41 22
14. Мьёндален 22 4 9 9 28 - 39 21
15. Ранхейм 0:0 23 5 6 12 24 - 38 21
16. Сарпсборг-08 0:0 23 3 11 9 23 - 32 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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