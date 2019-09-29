Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
0:0
Перерыв
Стадион: Intility Arena
Ранхейм
22
Несберг
Иван
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +7 =5 -8Волеренга 0:4 Викинг Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга
Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд
Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ранхейм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|23
|15
|4
|4
|52 - 23
|49
|2.
|Будё-Глимт
|22
|13
|5
|4
|50 - 34
|44
|3.
|Одд
|2:1
|23
|13
|5
|5
|36 - 26
|44
|4.
|Русенборг
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Кристиансунд
|1:0
|23
|10
|6
|7
|29 - 23
|36
|6.
|Бранн
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|7.
|Викинг
|22
|9
|6
|7
|37 - 32
|33
|8.
|Лиллестрём
|1:0
|23
|8
|5
|10
|29 - 36
|29
|9.
|Волеренга
|0:0
|23
|7
|7
|9
|34 - 35
|28
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|23
|6
|9
|8
|29 - 26
|27
|11.
|Стабек
|0:0
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|12.
|Тромсё
|22
|6
|4
|12
|25 - 44
|22
|13.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|23
|6
|4
|13
|25 - 41
|22
|14.
|Мьёндален
|22
|4
|9
|9
|28 - 39
|21
|15.
|Ранхейм
|0:0
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|23
|3
|11
|9
|23 - 32
|20
Загрузка...