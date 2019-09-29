Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
1:2
Перерыв
Стадион: Мариенлист
Одд
0:1
11' ГолFilip Moeller Delaveris
1:1
16' ГолProsper Mendy
1:2
27' ГолХофф Вебьёрн
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Moses MawaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Саетра Ларс
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
11'
16'
1:1
27'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +7 =2 -11Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08
Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет
Одд Последние 20 матчей: +12 =4 -4КФУМ 2:5 Одд Одд 3:0 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Одд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|23
|15
|4
|4
|52 - 23
|49
|2.
|Будё-Глимт
|22
|13
|5
|4
|50 - 34
|44
|3.
|Одд
|2:1
|23
|13
|5
|5
|36 - 26
|44
|4.
|Русенборг
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Кристиансунд
|1:0
|23
|10
|6
|7
|29 - 23
|36
|6.
|Бранн
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|7.
|Викинг
|22
|9
|6
|7
|37 - 32
|33
|8.
|Лиллестрём
|1:0
|23
|8
|5
|10
|29 - 36
|29
|9.
|Волеренга
|0:0
|23
|7
|7
|9
|34 - 35
|28
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|23
|6
|9
|8
|29 - 26
|27
|11.
|Стабек
|0:0
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|12.
|Тромсё
|22
|6
|4
|12
|25 - 44
|22
|13.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|23
|6
|4
|13
|25 - 41
|22
|14.
|Мьёндален
|22
|4
|9
|9
|28 - 39
|21
|15.
|Ранхейм
|0:0
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|23
|3
|11
|9
|23 - 32
|20
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