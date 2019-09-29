Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
1:2
Перерыв

Стадион:
Одд
0'
0:1
11' Гол
Filip Moeller Delaveris
1:1
16' Гол
Prosper Mendy
1:2
27' Гол
Хофф Вебьёрн
35
Hansen
Martin2
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
42
Jack
Ipalibo
11
Токстад
Кристоффер
7
Стенгель
Херман
20
Mikkel
Maigaard
10
Moses
Mawa
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
1
Россбах
Сондре
14
Нордквелле
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
3
Семб-Берге
Фредрик
5
Риса
Бирк
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
15
Filip
Moeller
Delaveris
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
Стрёмсгодсет
4-1-4-1
Одд
4-1-4-1

Ход матча

11'
0:1
Filip Moeller Delaveris
16'
Prosper Mendy
(Mikkel Maigaard)
1:1
27'
1:2
Хофф Вебьёрн
(Риса Бирк)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08
Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет
Одд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
КФУМ 2:5 Одд Одд 3:0 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт
Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Одд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Одд 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген
Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 23 15 4 4 52 - 23 49
2. Будё-Глимт 22 13 5 4 50 - 34 44
3. Одд 2:1 23 13 5 5 36 - 26 44
4. Русенборг 23 11 7 5 36 - 27 40
5. Кристиансунд 1:0 23 10 6 7 29 - 23 36
6. Бранн 23 9 7 7 28 - 23 34
7. Викинг 22 9 6 7 37 - 32 33
8. Лиллестрём 1:0 23 8 5 10 29 - 36 29
9. Волеренга 0:0 23 7 7 9 34 - 35 28
10. Хёугесунн 0:1 23 6 9 8 29 - 26 27
11. Стабек 0:0 23 6 7 10 26 - 32 25
12. Тромсё 22 6 4 12 25 - 44 22
13. Стрёмсгодсет 1:2 23 6 4 13 25 - 41 22
14. Мьёндален 22 4 9 9 28 - 39 21
15. Ранхейм 0:0 23 5 6 12 24 - 38 21
16. Сарпсборг-08 0:0 23 3 11 9 23 - 32 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Хофф Вебьёрн бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Prosper Mendy бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Filip Moeller Delaveris бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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