Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нутодден
1:0
Перерыв

Стадион:
Ерв
0'
24' Желтая карточка
Morten Renaa Olsen
1:0
28' Гол
Henrik Gustavsen
12
Espen
Vasby
18
Робсон
Джош
6
Michael
Ledger
5
Steffen
Jensen
I
14
Morten
Renaa
Olsen
8
Henrik
Gustavsen
20
Alfred
Sankoh
11
Martin
Holmen
21
Kjetil
Holand
Toesse
23
Gaston
Salasiwa
22
Andre
Bakke
20
Oeystein
Oevretveit
3
Bjoernar
Hove
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
8
Thomas
Zernichow
13
Haakon
Suggelia
11
Daniel
Aase
18
Joergen
Solli
22
Alexander
Dang
9
Luke
Ferreira
Нутодден
4-3-3
Ерв
3-5-2

Ход матча

24'
Morten Renaa Olsen
 
28'
Henrik Gustavsen
1:0

Предыдущие игры

Нутодден Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Олесунн 3:1 Нутодден Нутодден 2:0 Конгсвингер Санднес 1:0 Нутодден Нутодден 1:1 КФУМ
Хам-Кам 1:2 Нутодден Нутодден 2:3 Нест-Сотра Стрёммен 1:1 Нутодден Нутодден 1:3 Согндаль Рёуфосс 1:4 Нутодден Нутодден 0:4 Санднес Нест-Сотра 2:1 Нутодден Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден Нутодден 0:2 Саннефьёрд КФУМ 4:1 Нутодден Нутодден 0:1 Рёуфосс Берум 2:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден
Ерв Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Ерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Ерв
Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Нутодден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Ерв: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Ерв 3:1 Нутодден Первый дивизион Нутодден 0:1 Ерв Первый дивизион Ерв 1:0 Нутодден Первый дивизион Нутодден 3:1 Ерв Кубок
Нутодден 0:2 Ерв 2-й дивизион Ерв 3:1 Нутодден 2-й дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 25 21 3 1 56 - 20 66
2. Саннефьёрд 25 15 8 2 43 - 25 53
3. Старт 25 16 4 5 42 - 27 52
4. КФУМ 0:0 25 11 8 6 53 - 39 41
5. Конгсвингер 25 11 4 10 30 - 30 37
6. Нест-Сотра 0:0 25 10 7 8 34 - 27 37
7. Согндаль 0:0 25 10 6 9 42 - 36 36
8. Рёуфосс 0:0 25 11 2 12 39 - 45 35
9. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
10. Хам-Кам 25 9 5 11 36 - 37 32
11. Ерв 0:1 25 8 8 9 32 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 0:1 25 9 4 12 40 - 41 31
13. Нутодден 1:0 25 7 3 15 30 - 42 24
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 25 2 2 21 29 - 72 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Хенрик Густавсен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Morten Renaa Olsen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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