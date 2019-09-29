Норвегия: Первый дивизион 2019
24' Желтая карточкаMorten Renaa Olsen
1:0
28' ГолHenrik Gustavsen
12
Espen
Vasby
18
Робсон
Джош
22
Andre
Bakke
- Основной состав
-
12 Espen VasbyВратарь
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andre BakkeНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
28'
1:0
Предыдущие игры
Нутодден Последние 20 матчей: +6 =2 -12Олесунн 3:1 Нутодден Нутодден 2:0 Конгсвингер Санднес 1:0 Нутодден Нутодден 1:1 КФУМ
Хам-Кам 1:2 Нутодден Нутодден 2:3 Нест-Сотра Стрёммен 1:1 Нутодден Нутодден 1:3 Согндаль Рёуфосс 1:4 Нутодден Нутодден 0:4 Санднес Нест-Сотра 2:1 Нутодден Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден Нутодден 0:2 Саннефьёрд КФУМ 4:1 Нутодден Нутодден 0:1 Рёуфосс Берум 2:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден
Ерв Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Ерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Ерв
Последние игры между собой
Нутодден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Ерв: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|25
|21
|3
|1
|56 - 20
|66
|2.
|Саннефьёрд
|25
|15
|8
|2
|43 - 25
|53
|3.
|Старт
|25
|16
|4
|5
|42 - 27
|52
|4.
|КФУМ
|0:0
|25
|11
|8
|6
|53 - 39
|41
|5.
|Конгсвингер
|25
|11
|4
|10
|30 - 30
|37
|6.
|Нест-Сотра
|0:0
|25
|10
|7
|8
|34 - 27
|37
|7.
|Согндаль
|0:0
|25
|10
|6
|9
|42 - 36
|36
|8.
|Рёуфосс
|0:0
|25
|11
|2
|12
|39 - 45
|35
|9.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|10.
|Хам-Кам
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|11.
|Ерв
|0:1
|25
|8
|8
|9
|32 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|25
|9
|4
|12
|40 - 41
|31
|13.
|Нутодден
|1:0
|25
|7
|3
|15
|30 - 42
|24
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|25
|2
|2
|21
|29 - 72
|8
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