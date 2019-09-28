Норвегия: Первый дивизион 2019

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Старт
3:2
Конец матча

Стадион:
Санднес
0'
19' Желтая карточка
Kent Haavard Eriksen
29' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
32' Желтая карточка
Bjoernar Holmvik
0:1
43' Гол
Kent Haavard Eriksen
1:1
50' Гол
Martin Ramsland
2:1
59' Гол
Martin Ramsland
3:1
90' Гол
Martin Ramsland
90' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
3:2
90' Гол
Kent Haavard Eriksen
90' Желтая карточка
Isaac Twum
90'+5
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
18
Isaac
Twum
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
11
Сигурдарсон
Арон
9
Martin
Ramsland
1
Сальгрен
Саку-Пекка
5
Daniel
Edvardsen
22
Богданович
Ясмин
14
Akinsola
Akinyemi
3
Йонссон
Видар
32
Кронберг
Клаес
18
Bjoernar
Holmvik
6
Christian
Landu
Landu
17
Ingvald
Halgunset
20
Adrian
Berntsen
30
Kent
Haavard
Eriksen
Старт
4-2-3-1
Санднес
4-4-2

Ход матча

19'
 
Kent Haavard Eriksen
29'
 
Akinsola Akinyemi
32'
 
Bjoernar Holmvik
37'
 
Axel Kryger
Daniel Edvardsen
43'
0:1
Kent Haavard Eriksen
50'
Martin Ramsland
1:1
59'
Martin Ramsland
2:1
69'
 
Хейккиля Тапио
Christian Landu Landu
88'
Mathias Bringaker
Скаанес Каспер
 
89'
Espen Hammer Berger
Henrik Robstad
 
89'
 
Эффьом Максвелл
Adrian Berntsen
90'
Martin Ramsland
3:1
90'
 
Хейккиля Тапио
90'
3:2
Kent Haavard Eriksen
90'
Isaac Twum
 

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль
Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен
Санднес Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес
Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес

Последние игры между собой

Старт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Санднес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Санднес 2:0 Старт Первый дивизион Санднес 1:1 Старт Первый дивизион Старт 2:1 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Старт Кубок
Санднес 0:2 Старт Товарищеские матчи Старт 3:3 Санднес Типпелиген Санднес 1:2 Старт Типпелиген Старт 7:0 Санднес Типпелиген Санднес 3:1 Старт Типпелиген Старт 1:0 Санднес Товарищеские матчи Старт 2:0 Санднес Кубок НМ Старт 5:1 Санднес Адекколига Санднес 2:2 Старт Адекколига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 24 20 3 1 55 - 20 63
2. Старт 25 16 4 5 42 - 27 52
3. Саннефьёрд 24 14 8 2 41 - 25 50
4. КФУМ 24 11 7 6 53 - 39 40
5. Нест-Сотра 24 10 6 8 34 - 27 36
6. Согндаль 24 10 5 9 42 - 36 35
7. Рёуфосс 24 11 1 12 39 - 45 34
8. Конгсвингер 24 10 4 10 27 - 29 34
9. Хам-Кам 24 9 5 10 36 - 35 32
10. Ерв 24 8 8 8 32 - 38 32
11. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
13. Нутодден 24 6 3 15 29 - 42 21
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 24 2 2 20 28 - 69 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!
  • 37'
    Daniel Edvardsen уходит, Axel Kryger вместо него
  • Желтая карточка
    32'
    Бьорнар Холмвик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Kent Haavard Eriksen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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