Норвегия: Первый дивизион 2019
19' Желтая карточкаKent Haavard Eriksen
29' Желтая карточкаAkinsola Akinyemi
32' Желтая карточкаBjoernar Holmvik
0:1
43' ГолKent Haavard Eriksen
1:1
50' ГолMartin Ramsland
2:1
59' ГолMartin Ramsland
3:1
90' ГолMartin Ramsland
90' Желтая карточкаХейккиля Тапио
3:2
90' ГолKent Haavard Eriksen
90' Желтая карточкаIsaac Twum
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
18
Isaac
Twum
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Altin Ujkani
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Ход матча
32'
43'
50'
1:1
59'
2:1
90'
3:1
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль
Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен
Санднес Последние 20 матчей: +8 =3 -9Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес
Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес
Последние игры между собой
Старт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Санднес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|24
|20
|3
|1
|55 - 20
|63
|2.
|Старт
|25
|16
|4
|5
|42 - 27
|52
|3.
|Саннефьёрд
|24
|14
|8
|2
|41 - 25
|50
|4.
|КФУМ
|24
|11
|7
|6
|53 - 39
|40
|5.
|Нест-Сотра
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|6.
|Согндаль
|24
|10
|5
|9
|42 - 36
|35
|7.
|Рёуфосс
|24
|11
|1
|12
|39 - 45
|34
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|27 - 29
|34
|9.
|Хам-Кам
|24
|9
|5
|10
|36 - 35
|32
|10.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|11.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|13.
|Нутодден
|24
|6
|3
|15
|29 - 42
|21
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|24
|2
|2
|20
|28 - 69
|8
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