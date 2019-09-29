Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
1:0
Перерыв
Стадион: Кристиансунд
Хёугесунн
1:0
11' ГолПеллегрино Амаль
24' Желтая карточкаChristoffer Aasbak
37' Желтая карточкаРинстад Стиан
22
Bent
Soermo
21
Диоп
Амиду
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Bendik ByeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
11'
37'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален
Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн
Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|23
|15
|4
|4
|52 - 23
|49
|2.
|Будё-Глимт
|22
|13
|5
|4
|50 - 34
|44
|3.
|Одд
|2:1
|23
|13
|5
|5
|36 - 26
|44
|4.
|Русенборг
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Кристиансунд
|1:0
|23
|10
|6
|7
|29 - 23
|36
|6.
|Бранн
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|7.
|Викинг
|22
|9
|6
|7
|37 - 32
|33
|8.
|Лиллестрём
|1:0
|23
|8
|5
|10
|29 - 36
|29
|9.
|Волеренга
|0:0
|23
|7
|7
|9
|34 - 35
|28
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|23
|6
|9
|8
|29 - 26
|27
|11.
|Стабек
|0:0
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|12.
|Тромсё
|22
|6
|4
|12
|25 - 44
|22
|13.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|23
|6
|4
|13
|25 - 41
|22
|14.
|Мьёндален
|22
|4
|9
|9
|28 - 39
|21
|15.
|Ранхейм
|0:0
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|23
|3
|11
|9
|23 - 32
|20
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