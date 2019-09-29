Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Кристиансунд
1:0
Перерыв

Стадион:
Хёугесунн
0'
1:0
11' Гол
Пеллегрино Амаль
24' Желтая карточка
Christoffer Aasbak
37' Желтая карточка
Ринстад Стиан
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
24
Sondre
Soerli
9
Пеллегрино
Амаль
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
12
Сандвик
Хельге
2
Бергквист
Даг
5
Хансен
Беньямин
23
Thore
Pedersen
25
Ринстад
Стиан
10
Niklas
Sandberg
I
8
Тронстад
Сондре
7
Гринхейм
Кристиан
16
Лейте
Бруно
11
Самуэльсен
Мартин
34
Kevin
Martin
Krygaard
Кристиансунд
4-3-3
Хёугесунн
4-4-2

Ход матча

11'
Пеллегрино Амаль
(Каллудра Лиридон)
1:0
24'
Christoffer Aasbak
 
37'
 
Ринстад Стиан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален
Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн
Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Типпелиген Хёугесунн 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи
Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 23 15 4 4 52 - 23 49
2. Будё-Глимт 22 13 5 4 50 - 34 44
3. Одд 2:1 23 13 5 5 36 - 26 44
4. Русенборг 23 11 7 5 36 - 27 40
5. Кристиансунд 1:0 23 10 6 7 29 - 23 36
6. Бранн 23 9 7 7 28 - 23 34
7. Викинг 22 9 6 7 37 - 32 33
8. Лиллестрём 1:0 23 8 5 10 29 - 36 29
9. Волеренга 0:0 23 7 7 9 34 - 35 28
10. Хёугесунн 0:1 23 6 9 8 29 - 26 27
11. Стабек 0:0 23 6 7 10 26 - 32 25
12. Тромсё 22 6 4 12 25 - 44 22
13. Стрёмсгодсет 1:2 23 6 4 13 25 - 41 22
14. Мьёндален 22 4 9 9 28 - 39 21
15. Ранхейм 0:0 23 5 6 12 24 - 38 21
16. Сарпсборг-08 0:0 23 3 11 9 23 - 32 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Ринстад Стиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Кристоффер Асбак получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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