Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
4:0
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 4248
Тромсё
1:0
2' ГолPhilip Zinckernagel
2:0
23' ГолЭвьен Хэкон
37' Желтая карточкаGudmund Taksdal Kongshavn
39' Желтая карточкаТейлор Роберт
3:0
60' ГолVegard Leikvoll Moberg
4:0
64' ГолPhilip Zinckernagel
26
Эвьен
Хэкон
11
Хёуге
Йенс
23
Смит
Эрик
77
Fitim
Azemi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Свеен ОлеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Fitim AzemiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
2'
23'
39'
60'
64'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 8
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга
Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё
Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Тромсё: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Будё-Глимт 4:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Кубок НМ Тромсё 0:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:0 Будё-Глимт Кубок НМ
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|23
|16
|4
|3
|54 - 23
|52
|2.
|Будё-Глимт
|23
|14
|5
|4
|54 - 34
|47
|3.
|Одд
|23
|13
|5
|5
|37 - 27
|44
|4.
|Русенборг
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Кристиансунд
|23
|9
|7
|7
|30 - 25
|34
|6.
|Бранн
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|7.
|Викинг
|22
|9
|6
|7
|37 - 32
|33
|8.
|Волеренга
|23
|7
|7
|9
|35 - 36
|28
|9.
|Хёугесунн
|23
|6
|10
|7
|31 - 27
|28
|10.
|Лиллестрём
|23
|7
|5
|11
|29 - 38
|26
|11.
|Стабек
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|12.
|Стрёмсгодсет
|23
|6
|4
|13
|26 - 42
|22
|13.
|Тромсё
|23
|6
|4
|13
|25 - 48
|22
|14.
|Мьёндален
|22
|4
|9
|9
|28 - 39
|21
|15.
|Ранхейм
|23
|5
|6
|12
|25 - 39
|21
|16.
|Сарпсборг-08
|23
|3
|11
|9
|23 - 32
|20
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