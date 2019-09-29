Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4248
Тромсё
0'
1:0
2' Гол
Philip Zinckernagel
2:0
23' Гол
Эвьен Хэкон
37' Желтая карточка
Gudmund Taksdal Kongshavn
39' Желтая карточка
Тейлор Роберт
3:0
60' Гол
Vegard Leikvoll Moberg
4:0
64' Гол
Philip Zinckernagel
90'+4
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
26
Эвьен
Хэкон
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
11
Хёуге
Йенс
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
15
Андерсен
Магнус
22
Simen
Wangberg
26
Jostein
Gundersen
6
Пиринен
Юха
11
Тейлор
Роберт
23
Смит
Эрик
18
Onni
Valakari
17
Бернтсен
Даниэль
30
Эспейор
Рунар
77
Fitim
Azemi
Будё-Глимт
4-3-3
Тромсё
4-4-2

Ход матча

2'
Philip Zinckernagel
(Эвьен Хэкон)
1:0
23'
Эвьен Хэкон
(Рейтан Эрленд Даль)
2:0
37'
 
Gudmund Taksdal Kongshavn
39'
 
Тейлор Роберт
60'
Vegard Leikvoll Moberg
(Ulrik Saltnes)
3:0
64'
Philip Zinckernagel
(Frederik Andre Bjoerkan)
4:0
69'
Конрадсен Мортен
Brede Mathias Moe
 
72'
 
Lasse Nilsen
Эспейор Рунар
80'
 
Sigurd Groenli
Тейлор Роберт
80'
Берган Вегар
Marius Lode
 
89'
Victor Okoh Boniface
Vegard Leikvoll Moberg
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 8
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга
Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё
Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Тромсё: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Тромсё 2:4 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Типпелиген
Будё-Глимт 4:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Кубок НМ Тромсё 0:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:0 Будё-Глимт Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 23 16 4 3 54 - 23 52
2. Будё-Глимт 23 14 5 4 54 - 34 47
3. Одд 23 13 5 5 37 - 27 44
4. Русенборг 23 11 7 5 36 - 27 40
5. Кристиансунд 23 9 7 7 30 - 25 34
6. Бранн 23 9 7 7 28 - 23 34
7. Викинг 22 9 6 7 37 - 32 33
8. Волеренга 23 7 7 9 35 - 36 28
9. Хёугесунн 23 6 10 7 31 - 27 28
10. Лиллестрём 23 7 5 11 29 - 38 26
11. Стабек 23 6 7 10 26 - 32 25
12. Стрёмсгодсет 23 6 4 13 26 - 42 22
13. Тромсё 23 6 4 13 25 - 48 22
14. Мьёндален 22 4 9 9 28 - 39 21
15. Ранхейм 23 5 6 12 25 - 39 21
16. Сарпсборг-08 23 3 11 9 23 - 32 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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