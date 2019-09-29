Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
0:0
Перерыв
Стадион: Фоссхауган Кампус
Нест-Сотра
38' Желтая карточкаKristoffer Nesse Stephensen
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
17 Dide Fofana
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Emil Harloff
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +9 =3 -8Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль
Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =5 -6Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|25
|21
|3
|1
|56 - 20
|66
|2.
|Саннефьёрд
|25
|15
|8
|2
|43 - 25
|53
|3.
|Старт
|25
|16
|4
|5
|42 - 27
|52
|4.
|КФУМ
|0:0
|25
|11
|8
|6
|53 - 39
|41
|5.
|Конгсвингер
|25
|11
|4
|10
|30 - 30
|37
|6.
|Нест-Сотра
|0:0
|25
|10
|7
|8
|34 - 27
|37
|7.
|Согндаль
|0:0
|25
|10
|6
|9
|42 - 36
|36
|8.
|Рёуфосс
|0:0
|25
|11
|2
|12
|39 - 45
|35
|9.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|10.
|Хам-Кам
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|11.
|Ерв
|0:1
|25
|8
|8
|9
|32 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|25
|9
|4
|12
|40 - 41
|31
|13.
|Нутодден
|1:0
|25
|7
|3
|15
|30 - 42
|24
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|25
|2
|2
|21
|29 - 72
|8
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