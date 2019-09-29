Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Согндаль
0:0
Перерыв

Стадион:
Нест-Сотра
0'
38' Желтая карточка
Kristoffer Nesse Stephensen
1
Дингеланд
Матиас
5
Фредриксен
Ульрик
30
Огбу
Иго
16
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
7
Шульц
Эрик
15
Солтведт
Йоахим
24
Йенсен
Сикстен
18
Kristoffer
Hoven
11
Ховен
Андреас
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
6
Peter
Soerensen
Nergaard
21
Mads
Sande
20
Andreas
Peterson
27
Свендсен
Тобиас
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
5
Bjarte
Haugsdal
7
Jo
Sondre
Aas
Согндаль
3-4-3
Нест-Сотра
3-4-1-2

Ход матча

38'
 
Kristoffer Nesse Stephensen

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль
Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нест-Сотра 1:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:0 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:1 Согндаль Первый дивизион Нест-Сотра 1:0 Согндаль Кубок
Согндаль 3:0 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 1:2 Согндаль Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 25 21 3 1 56 - 20 66
2. Саннефьёрд 25 15 8 2 43 - 25 53
3. Старт 25 16 4 5 42 - 27 52
4. КФУМ 0:0 25 11 8 6 53 - 39 41
5. Конгсвингер 25 11 4 10 30 - 30 37
6. Нест-Сотра 0:0 25 10 7 8 34 - 27 37
7. Согндаль 0:0 25 10 6 9 42 - 36 36
8. Рёуфосс 0:0 25 11 2 12 39 - 45 35
9. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
10. Хам-Кам 25 9 5 11 36 - 37 32
11. Ерв 0:1 25 8 8 9 32 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 0:1 25 9 4 12 40 - 41 31
13. Нутодден 1:0 25 7 3 15 30 - 42 24
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 25 2 2 21 29 - 72 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Kristoffer Nesse Stephensen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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