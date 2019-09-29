Норвегия: Первый дивизион 2019
Улленсакер-Киса
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Ессхейм
Олесунн
0:1
13' ГолPape Habib Gueye
17
Рангер
Ларс
25
Торп
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рангер ЛарсЗащитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
13'
0:1
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =3 -10Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен
КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн
Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|25
|21
|3
|1
|56 - 20
|66
|2.
|Саннефьёрд
|25
|15
|8
|2
|43 - 25
|53
|3.
|Старт
|25
|16
|4
|5
|42 - 27
|52
|4.
|КФУМ
|0:0
|25
|11
|8
|6
|53 - 39
|41
|5.
|Конгсвингер
|25
|11
|4
|10
|30 - 30
|37
|6.
|Нест-Сотра
|0:0
|25
|10
|7
|8
|34 - 27
|37
|7.
|Согндаль
|0:0
|25
|10
|6
|9
|42 - 36
|36
|8.
|Рёуфосс
|0:0
|25
|11
|2
|12
|39 - 45
|35
|9.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|10.
|Хам-Кам
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|11.
|Ерв
|0:1
|25
|8
|8
|9
|32 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|25
|9
|4
|12
|40 - 41
|31
|13.
|Нутодден
|1:0
|25
|7
|3
|15
|30 - 42
|24
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|25
|2
|2
|21
|29 - 72
|8
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