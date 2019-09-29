Норвегия: Первый дивизион 2019

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Улленсакер-Киса
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Олесунн
0'
0:1
13' Гол
Pape Habib Gueye
45'+2
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
26
Espen
Garnaas
5
Nikolas
Walstad
17
Рангер
Ларс
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
8
Sverre
Oekland
22
Vamoiti
Diomande
14
Ole
Andreas
Nesset
19
Хансен
Кристоффер
1
Ли
Андреас
15
Staale
Steen
Saethre
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
27
Ассофейфа
Вилмер
21
Ларсен
Петер-Орри
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
23
Агдестейн
Торбьерн
14
Pape
Habib
Gueye
Улленсакер-Киса
4-3-3
Олесунн
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Pape Habib Gueye
(Ли Андреас)
19'
 
Kristoffer Hey
Oddbjoern Lie

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен
КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн
Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Первый дивизион Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 25 21 3 1 56 - 20 66
2. Саннефьёрд 25 15 8 2 43 - 25 53
3. Старт 25 16 4 5 42 - 27 52
4. КФУМ 0:0 25 11 8 6 53 - 39 41
5. Конгсвингер 25 11 4 10 30 - 30 37
6. Нест-Сотра 0:0 25 10 7 8 34 - 27 37
7. Согндаль 0:0 25 10 6 9 42 - 36 36
8. Рёуфосс 0:0 25 11 2 12 39 - 45 35
9. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
10. Хам-Кам 25 9 5 11 36 - 37 32
11. Ерв 0:1 25 8 8 9 32 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 0:1 25 9 4 12 40 - 41 31
13. Нутодден 1:0 25 7 3 15 30 - 42 24
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 25 2 2 21 29 - 72 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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