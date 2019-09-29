Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Лиллестрём
0'
0:1
38' Пенальти
Крогстад Фредрик
41' Желтая карточка
Kristoffer Oedemarksbakken
45'+3
12
Кранинкс
Алекс
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
8
Fredrik
Sjoelstad
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
17
Эурснес
Фредрик
30
Болли
Матис
10
Джеймс
Леке
1
Марко
Марич
II
5
Simen
Rafn
6
Тамм
Йоонас
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
8
Ifeanyi
Mathew
7
Густавссон
Даниэль
14
Крогстад
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
10
Ольсен
Томас
Мольде
4-2-3-1
Лиллестрём
4-1-4-1

Ход матча

38'
0:1
Крогстад Фредрик
41'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
44'
 
Смарасон Арнор
Daniel A. Pedersen

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан
Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём
Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг

Последние игры между собой

Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лиллестрём 0:2 Мольде Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Товарищеские матчи Лиллестрём 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 2:1 Мольде Товарищеские матчи Лиллестрём 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:3 Лиллестрём Кубок Мольде 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Лиллестрём Типпелиген Мольде 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Мольде Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Товарищеские матчи Лиллестрём 2:2 Мольде Кубок НМ Лиллестрём 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 23 15 4 4 52 - 23 49
2. Будё-Глимт 22 13 5 4 50 - 34 44
3. Одд 2:1 23 13 5 5 36 - 26 44
4. Русенборг 23 11 7 5 36 - 27 40
5. Кристиансунд 1:0 23 10 6 7 29 - 23 36
6. Бранн 23 9 7 7 28 - 23 34
7. Викинг 22 9 6 7 37 - 32 33
8. Лиллестрём 1:0 23 8 5 10 29 - 36 29
9. Волеренга 0:0 23 7 7 9 34 - 35 28
10. Хёугесунн 0:1 23 6 9 8 29 - 26 27
11. Стабек 0:0 23 6 7 10 26 - 32 25
12. Тромсё 22 6 4 12 25 - 44 22
13. Стрёмсгодсет 1:2 23 6 4 13 25 - 41 22
14. Мьёндален 22 4 9 9 28 - 39 21
15. Ранхейм 0:0 23 5 6 12 24 - 38 21
16. Сарпсборг-08 0:0 23 3 11 9 23 - 32 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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