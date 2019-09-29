Норвегия: Типпелиген 2019
Мольде
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Акер
Лиллестрём
0:1
38' ПенальтиКрогстад Фредрик
41' Желтая карточкаKristoffer Oedemarksbakken
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
30
Болли
Матис
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
38'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан
Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём
Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг
Последние игры между собой
Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лиллестрём 2:1 Мольде Товарищеские матчи Лиллестрём 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:3 Лиллестрём Кубок Мольде 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Лиллестрём Типпелиген Мольде 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Мольде Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Товарищеские матчи Лиллестрём 2:2 Мольде Кубок НМ Лиллестрём 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|23
|15
|4
|4
|52 - 23
|49
|2.
|Будё-Глимт
|22
|13
|5
|4
|50 - 34
|44
|3.
|Одд
|2:1
|23
|13
|5
|5
|36 - 26
|44
|4.
|Русенборг
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Кристиансунд
|1:0
|23
|10
|6
|7
|29 - 23
|36
|6.
|Бранн
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|7.
|Викинг
|22
|9
|6
|7
|37 - 32
|33
|8.
|Лиллестрём
|1:0
|23
|8
|5
|10
|29 - 36
|29
|9.
|Волеренга
|0:0
|23
|7
|7
|9
|34 - 35
|28
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|23
|6
|9
|8
|29 - 26
|27
|11.
|Стабек
|0:0
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|12.
|Тромсё
|22
|6
|4
|12
|25 - 44
|22
|13.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|23
|6
|4
|13
|25 - 41
|22
|14.
|Мьёндален
|22
|4
|9
|9
|28 - 39
|21
|15.
|Ранхейм
|0:0
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|23
|3
|11
|9
|23 - 32
|20
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