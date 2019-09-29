Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:0
Перерыв

Стадион:
Стабек
0'
30
Летелье
Александр
20
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
5
Гуннарссон
Никлас
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
77
Аскар
Армин
21
Абделлауйе
Мостафа
12
Сандберг
Маркус
2
Эрнандес
Рональд
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
18
Моэ
Йеппе
8
Бохинен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
10
Туту
Юссеф
19
Kosuke
Kinoshita
20
Брюнхильдсен
Ола
21
Kasper
Junker
Сарпсборг-08
4-5-1
Стабек
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08
Стабек Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек
Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 23 15 4 4 52 - 23 49
2. Будё-Глимт 22 13 5 4 50 - 34 44
3. Одд 2:1 23 13 5 5 36 - 26 44
4. Русенборг 23 11 7 5 36 - 27 40
5. Кристиансунд 1:0 23 10 6 7 29 - 23 36
6. Бранн 23 9 7 7 28 - 23 34
7. Викинг 22 9 6 7 37 - 32 33
8. Лиллестрём 1:0 23 8 5 10 29 - 36 29
9. Волеренга 0:0 23 7 7 9 34 - 35 28
10. Хёугесунн 0:1 23 6 9 8 29 - 26 27
11. Стабек 0:0 23 6 7 10 26 - 32 25
12. Тромсё 22 6 4 12 25 - 44 22
13. Стрёмсгодсет 1:2 23 6 4 13 25 - 41 22
14. Мьёндален 22 4 9 9 28 - 39 21
15. Ранхейм 0:0 23 5 6 12 24 - 38 21
16. Сарпсборг-08 0:0 23 3 11 9 23 - 32 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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