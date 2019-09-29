Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:0
Перерыв
Стадион: Сарпсборг
Стабек
77
Аскар
Армин
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
10
Туту
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =6 -10Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08
Стабек Последние 20 матчей: +6 =5 -9Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек
Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|23
|15
|4
|4
|52 - 23
|49
|2.
|Будё-Глимт
|22
|13
|5
|4
|50 - 34
|44
|3.
|Одд
|2:1
|23
|13
|5
|5
|36 - 26
|44
|4.
|Русенборг
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Кристиансунд
|1:0
|23
|10
|6
|7
|29 - 23
|36
|6.
|Бранн
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|7.
|Викинг
|22
|9
|6
|7
|37 - 32
|33
|8.
|Лиллестрём
|1:0
|23
|8
|5
|10
|29 - 36
|29
|9.
|Волеренга
|0:0
|23
|7
|7
|9
|34 - 35
|28
|10.
|Хёугесунн
|0:1
|23
|6
|9
|8
|29 - 26
|27
|11.
|Стабек
|0:0
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|12.
|Тромсё
|22
|6
|4
|12
|25 - 44
|22
|13.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|23
|6
|4
|13
|25 - 41
|22
|14.
|Мьёндален
|22
|4
|9
|9
|28 - 39
|21
|15.
|Ранхейм
|0:0
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|23
|3
|11
|9
|23 - 32
|20
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