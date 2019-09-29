Норвегия: Первый дивизион 2019

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Тромсдален
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Конгсвингер
0' 12'
12
Teodor
Nilsen
3
Andreas
Arntzen
4
Thomas
Braaten
18
Henrik
Breimyr
11
Haavard
Lysvoll
19
Карлсен
Андерс
22
Lasse
Berg
Johnsen
66
Andreas
Loevland
7
Haakon
Kjaeve
10
Люсволл
Вегард
15
Sander
Ringberg
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
6
Яласто
Вилле
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
16
Harald
Holter
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
23
Martin
Tangen
Vinjor
9
Adem
Gueven
11
Simon
Marklund
26
Ибрагим
Шуайбу
Тромсдален
4-3-3
Конгсвингер
4-3-3

Предыдущие игры

Тромсдален Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Ерв 1:0 Тромсдален Тромсдален 1:4 Санднес Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 2:5 Хам-Кам
Стрёммен 0:4 Тромсдален Тромсдален 0:1 Согндаль Старт 2:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Скейд Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Стрёммен Согндаль 5:2 Тромсдален Тромсдален 1:3 Старт КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален Тромсдален 2:3 КФУМ Харстад 2:3 Тромсдален
Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер
Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Тромсдален: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Конгсвингер 3:2 Тромсдален Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 3:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:1 Тромсдален Первый дивизион
Тромсдален 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Тромсдален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:0 Тромсдален Адекколига Тромсдален 3:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 2:0 Тромсдален Адекколига Тромсдален 0:1 Конгсвингер Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 24 20 3 1 55 - 20 63
2. Старт 25 16 4 5 42 - 27 52
3. Саннефьёрд 0:0 25 14 9 2 41 - 25 51
4. КФУМ 24 11 7 6 53 - 39 40
5. Нест-Сотра 24 10 6 8 34 - 27 36
6. Согндаль 24 10 5 9 42 - 36 35
7. Конгсвингер 0:0 25 10 5 10 27 - 29 35
8. Рёуфосс 24 11 1 12 39 - 45 34
9. Хам-Кам 0:0 25 9 6 10 36 - 35 33
10. Ерв 24 8 8 8 32 - 38 32
11. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
13. Нутодден 24 6 3 15 29 - 42 21
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 0:0 25 2 3 20 28 - 69 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TUIL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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