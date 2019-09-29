Норвегия: Первый дивизион 2019
Тромсдален
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Туил Арена
Конгсвингер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jonathan Hill
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Предыдущие игры
Тромсдален Последние 20 матчей: +4 =1 -15Ерв 1:0 Тромсдален Тромсдален 1:4 Санднес Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 2:5 Хам-Кам
Стрёммен 0:4 Тромсдален Тромсдален 0:1 Согндаль Старт 2:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Скейд Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Стрёммен Согндаль 5:2 Тромсдален Тромсдален 1:3 Старт КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален Тромсдален 2:3 КФУМ Харстад 2:3 Тромсдален
Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =1 -10Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер
Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|24
|20
|3
|1
|55 - 20
|63
|2.
|Старт
|25
|16
|4
|5
|42 - 27
|52
|3.
|Саннефьёрд
|0:0
|25
|14
|9
|2
|41 - 25
|51
|4.
|КФУМ
|24
|11
|7
|6
|53 - 39
|40
|5.
|Нест-Сотра
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|6.
|Согндаль
|24
|10
|5
|9
|42 - 36
|35
|7.
|Конгсвингер
|0:0
|25
|10
|5
|10
|27 - 29
|35
|8.
|Рёуфосс
|24
|11
|1
|12
|39 - 45
|34
|9.
|Хам-Кам
|0:0
|25
|9
|6
|10
|36 - 35
|33
|10.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|11.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|13.
|Нутодден
|24
|6
|3
|15
|29 - 42
|21
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|0:0
|25
|2
|3
|20
|28 - 69
|9
Загрузка...