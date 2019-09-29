Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Boraas Arena
АИК
31
Tim
Roenning
20
Simon
Strand
13
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alex DyerПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус
Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг
АИК Последние 20 матчей: +12 =2 -6АИК 1:0 Гётеборг Хаммарбю 2:1 АИК Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Эльфсборг 1:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|Мальмё
|25
|15
|8
|2
|47 - 14
|53
|3.
|АИК
|0:0
|26
|16
|5
|5
|37 - 19
|53
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Норрчёпинг
|25
|13
|7
|5
|44 - 20
|46
|6.
|Хеккен
|0:0
|26
|13
|6
|7
|40 - 23
|45
|7.
|Гётеборг
|0:0
|26
|12
|9
|5
|39 - 26
|45
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|26
|8
|9
|9
|33 - 41
|33
|9.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|10.
|Хельсинборг
|25
|6
|6
|13
|23 - 42
|24
|11.
|Сириус
|0:0
|26
|6
|5
|15
|28 - 46
|23
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|26
|3
|8
|15
|23 - 40
|17
|16.
|АФК Эскильстуна
|25
|3
|6
|16
|22 - 53
|15
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