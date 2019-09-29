Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
АИК
0' 11'
31
Tim
Roenning
20
Simon
Strand
5
Gustav
Henriksson
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
11
Jesper
Karlsson
16
Robert
Gojani
33
Нильсен
Сиверт
8
Холмен
Самуэль
21
Леви
Джонатан
17
Фрик
Пер
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
9
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
7
Alfe
Inge
Sebastian
Larsson1
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
30
Сигторссон
Колбейнн
36
Гойтом
Хенок
Эльфсборг
4-5-1
АИК
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус
Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг
АИК Последние 20 матчей: +12 =2 -6
АИК 1:0 Гётеборг Хаммарбю 2:1 АИК Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден
АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
АИК 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 1:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 АИК Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. Мальмё 25 15 8 2 47 - 14 53
3. АИК 0:0 26 16 5 5 37 - 19 53
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Норрчёпинг 25 13 7 5 44 - 20 46
6. Хеккен 0:0 26 13 6 7 40 - 23 45
7. Гётеборг 0:0 26 12 9 5 39 - 26 45
8. Эльфсборг 0:0 26 8 9 9 33 - 41 33
9. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
10. Хельсинборг 25 6 6 13 23 - 42 24
11. Сириус 0:0 26 6 5 15 28 - 46 23
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 0:0 26 3 8 15 23 - 40 17
16. АФК Эскильстуна 25 3 6 16 22 - 53 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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