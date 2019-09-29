Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Тунаваллен
Мальмё
57' Желтая карточкаКосица Дзенис
19
Adnan
Catic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
20
Такахаси
Соя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Adnan CaticЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Такахаси СояНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Saulius Sirmelis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
57'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =5 -3Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг
Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мальмё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|Мальмё
|0:0
|26
|15
|9
|2
|47 - 14
|54
|3.
|АИК
|26
|16
|5
|5
|38 - 20
|53
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|26
|14
|7
|5
|46 - 20
|49
|6.
|Хеккен
|26
|13
|6
|7
|40 - 23
|45
|7.
|Гётеборг
|26
|12
|9
|5
|39 - 26
|45
|8.
|Эльфсборг
|26
|8
|9
|9
|34 - 42
|33
|9.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|10.
|Хельсинборг
|25
|6
|6
|13
|23 - 42
|24
|11.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|12.
|Сириус
|26
|6
|4
|16
|29 - 48
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Сундсвалль
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|15.
|Фалькенберг
|0:2
|26
|4
|7
|15
|20 - 51
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|26
|3
|7
|16
|22 - 53
|16
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