Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Мальмё
0'
57' Желтая карточка
Косица Дзенис
62'
91
Левченко
Игорь
8
Анаба
Майкл
6
Бьоркман
Йеспер
19
Adnan
Catic
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
7
Косица
Дзенис
16
Samuel
Nnamani
20
Такахаси
Соя
1
Мелихарек
Душан
16
Беихмо
Феликс
2
Ларссон
Эрик
24
Lasse
Nielsen2
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
6
Левицки
Оскар
14
Кристиансен
Андерс
8
Траустасон
Арнор
17
Rasmus
Bengtsson1
23
Антонссон
Маркус
АФК Эскильстуна
3-4-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

57'
Косица Дзенис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг
Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мальмё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна Аллсвенскан Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. Мальмё 0:0 26 15 9 2 47 - 14 54
3. АИК 26 16 5 5 38 - 20 53
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Норрчёпинг 2:0 26 14 7 5 46 - 20 49
6. Хеккен 26 13 6 7 40 - 23 45
7. Гётеборг 26 12 9 5 39 - 26 45
8. Эльфсборг 26 8 9 9 34 - 42 33
9. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
10. Хельсинборг 25 6 6 13 23 - 42 24
11. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
12. Сириус 26 6 4 16 29 - 48 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Сундсвалль 26 4 7 15 25 - 41 19
15. Фалькенберг 0:2 26 4 7 15 20 - 51 19
16. АФК Эскильстуна 0:0 26 3 7 16 22 - 53 16
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Косица Дзенис получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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