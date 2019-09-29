Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:0
Второй тайм: 62'
Эстер
17
Carlos
Gaete
16
Boris
Ljevar
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Хельг СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Shina XIV
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =7 -7Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК
Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК
Эстер Последние 20 матчей: +2 =8 -10Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер
Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК
Последние игры между собой
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|25
|15
|3
|7
|36 - 26
|48
|2.
|Йёнчёпинг
|25
|14
|5
|6
|45 - 22
|47
|3.
|Варберг БоИС
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|4.
|Браге
|25
|13
|5
|7
|42 - 24
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|26
|12
|7
|7
|38 - 31
|43
|6.
|Далкурд
|26
|13
|3
|10
|40 - 41
|42
|7.
|Дегерфорс
|25
|11
|5
|9
|36 - 31
|38
|8.
|Норрбю
|25
|10
|8
|7
|35 - 34
|38
|9.
|Хальмстад
|26
|10
|4
|12
|34 - 32
|34
|10.
|Вестерос СК
|0:0
|26
|7
|10
|9
|33 - 29
|31
|11.
|Треллеборг
|26
|7
|8
|11
|29 - 38
|29
|12.
|Фрей
|25
|6
|7
|12
|31 - 44
|25
|13.
|ГАИС
|25
|6
|7
|12
|19 - 34
|25
|14.
|Сюрианска
|25
|6
|6
|13
|28 - 49
|24
|15.
|Броммапойкарна
|26
|5
|8
|13
|32 - 43
|23
|16.
|Эстер
|0:0
|26
|3
|12
|11
|20 - 37
|21
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