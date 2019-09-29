Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:0
Второй тайм: 62'
Эстер
0' 62'
1
Anton
Fagerstroem
25
Ravy
Tsouka
Dozi
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
17
Carlos
Gaete
16
Boris
Ljevar
8
Jonas
Hellgren
6
Simon
Johansson
10
Karwan
Safari
14
Спэн
Брайан
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
21
Filip
Oernblom
8
Liridon
Silka
19
Андреассон
Антон
29
Валль
Йоханнес
16
Dragan
Kapcevic
Вестерос СК
4-3-3
Эстер
4-4-2

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК
Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК
Эстер Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер
Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК

Последние игры между собой

Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер 0:0 Вестерос СК Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 25 15 3 7 36 - 26 48
2. Йёнчёпинг 25 14 5 6 45 - 22 47
3. Варберг БоИС 26 13 8 5 42 - 25 47
4. Браге 25 13 5 7 42 - 24 44
5. Эргрюте ФФ 26 12 7 7 38 - 31 43
6. Далкурд 26 13 3 10 40 - 41 42
7. Дегерфорс 25 11 5 9 36 - 31 38
8. Норрбю 25 10 8 7 35 - 34 38
9. Хальмстад 26 10 4 12 34 - 32 34
10. Вестерос СК 0:0 26 7 10 9 33 - 29 31
11. Треллеборг 26 7 8 11 29 - 38 29
12. Фрей 25 6 7 12 31 - 44 25
13. ГАИС 25 6 7 12 19 - 34 25
14. Сюрианска 25 6 6 13 28 - 49 24
15. Броммапойкарна 26 5 8 13 32 - 43 23
16. Эстер 0:0 26 3 12 11 20 - 37 21
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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