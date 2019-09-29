Швеция: Суперэттан 2019
Далкурд
0:0
Первый тайм: 12'
Треллеборг
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефНападающий
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю
Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК
Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|25
|15
|3
|7
|36 - 26
|48
|2.
|Варберг БоИС
|0:0
|26
|13
|9
|4
|40 - 22
|48
|3.
|Йёнчёпинг
|25
|14
|5
|6
|45 - 22
|47
|4.
|Браге
|25
|13
|5
|7
|42 - 24
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|26
|12
|7
|7
|38 - 31
|43
|6.
|Далкурд
|0:0
|26
|12
|4
|10
|37 - 39
|40
|7.
|Дегерфорс
|25
|11
|5
|9
|36 - 31
|38
|8.
|Норрбю
|25
|10
|8
|7
|35 - 34
|38
|9.
|Хальмстад
|0:0
|26
|9
|5
|12
|31 - 30
|32
|10.
|Вестерос СК
|25
|7
|9
|9
|33 - 29
|30
|11.
|Треллеборг
|0:0
|26
|7
|9
|10
|27 - 35
|30
|12.
|Фрей
|25
|6
|7
|12
|31 - 44
|25
|13.
|ГАИС
|25
|6
|7
|12
|19 - 34
|25
|14.
|Сюрианска
|25
|6
|6
|13
|28 - 49
|24
|15.
|Броммапойкарна
|26
|5
|8
|13
|32 - 43
|23
|16.
|Эстер
|25
|3
|11
|11
|20 - 37
|20
Загрузка...