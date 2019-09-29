Швеция: Суперэттан 2019

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Далкурд
0:0
Первый тайм: 12'
Треллеборг
0' 12'
1
Андерссон
Андреас
4
Диллан
Исмаил
33
Irfan
Jasarevic
16
Торбьорнссон
Маркус
14
Маквей
Кристофер
6
Robin
Tranberg
24
Besard
Sabovic
7
Лаван
Равез
25
Malkolm
Moenza
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
17
Isak
Joensson
23
Андерссон
Хуго
15
Bozidar
Velickovic
3
Sebastian
Ohlsson
II
14
Christian
Koehler
7
Андерссон
Эрик
5
Anton
Tideman
12
Henrik
Johansson
6
Salif
Joensson
Далкурд
3-5-2
Треллеборг
4-4-2

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю
Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК
Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Треллеборг 2:0 Далкурд Суперэттан Треллеборг 0:1 Далкурд Аллсвенскан Далкурд 2:2 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:2 Далкурд Суперэттан
Далкурд 3:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:0 Далкурд Суперэттан Далкурд 1:0 Треллеборг Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 25 15 3 7 36 - 26 48
2. Варберг БоИС 0:0 26 13 9 4 40 - 22 48
3. Йёнчёпинг 25 14 5 6 45 - 22 47
4. Браге 25 13 5 7 42 - 24 44
5. Эргрюте ФФ 26 12 7 7 38 - 31 43
6. Далкурд 0:0 26 12 4 10 37 - 39 40
7. Дегерфорс 25 11 5 9 36 - 31 38
8. Норрбю 25 10 8 7 35 - 34 38
9. Хальмстад 0:0 26 9 5 12 31 - 30 32
10. Вестерос СК 25 7 9 9 33 - 29 30
11. Треллеборг 0:0 26 7 9 10 27 - 35 30
12. Фрей 25 6 7 12 31 - 44 25
13. ГАИС 25 6 7 12 19 - 34 25
14. Сюрианска 25 6 6 13 28 - 49 24
15. Броммапойкарна 26 5 8 13 32 - 43 23
16. Эстер 25 3 11 11 20 - 37 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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