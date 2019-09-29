Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: NP3 Arena
Сириус
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
18
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Omar EddahriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Paya Pichkah
-
9 Marc Mas
-
Главный тренер: Тони Густавссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
-
14 Ian SireliusЗащитник
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =5 -13Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг
Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус
Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус 0:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Сириус Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Сириус Товарищеские матчи Сундсвалль 0:1 Сириус Кубок Сириус 0:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:2 Сириус Суперэттан Сундсвалль 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сундсвалль 2:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:0 Сундсвалль Суперэттан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|Мальмё
|25
|15
|8
|2
|47 - 14
|53
|3.
|АИК
|0:0
|26
|16
|5
|5
|37 - 19
|53
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Норрчёпинг
|25
|13
|7
|5
|44 - 20
|46
|6.
|Хеккен
|0:0
|26
|13
|6
|7
|40 - 23
|45
|7.
|Гётеборг
|0:0
|26
|12
|9
|5
|39 - 26
|45
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|26
|8
|9
|9
|33 - 41
|33
|9.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|10.
|Хельсинборг
|25
|6
|6
|13
|23 - 42
|24
|11.
|Сириус
|0:0
|26
|6
|5
|15
|28 - 46
|23
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|26
|3
|8
|15
|23 - 40
|17
|16.
|АФК Эскильстуна
|25
|3
|6
|16
|22 - 53
|15
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