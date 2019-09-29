Швеция: Аллсвенскан 2019

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Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сириус
0' 12'
20
Нильссон
Давид
16
Carlos
Moros
5
Eric
Bjoerkander
19
Pol
Moreno
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
7
Pol
Roige
21
Блумберг
Юхан
30
Peter
Wilson
II
18
Берг
Оливер
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
5
Daniel
Jarl
4
Сисей
Кебба
8
Бьоркстрём
Тим
9
Jonas
Lindberg
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
15
Лундхольм
Сэм
23
Филип
Хагланд
Сундсвалль
3-4-3
Сириус
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг
Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус
Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:3 Сундсвалль Аллсвенскан Сириус 0:4 Сундсвалль Товарищеские матчи
Сириус 0:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Сириус Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Сириус Товарищеские матчи Сундсвалль 0:1 Сириус Кубок Сириус 0:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:2 Сириус Суперэттан Сундсвалль 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сундсвалль 2:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:0 Сундсвалль Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. Мальмё 25 15 8 2 47 - 14 53
3. АИК 0:0 26 16 5 5 37 - 19 53
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Норрчёпинг 25 13 7 5 44 - 20 46
6. Хеккен 0:0 26 13 6 7 40 - 23 45
7. Гётеборг 0:0 26 12 9 5 39 - 26 45
8. Эльфсборг 0:0 26 8 9 9 33 - 41 33
9. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
10. Хельсинборг 25 6 6 13 23 - 42 24
11. Сириус 0:0 26 6 5 15 28 - 46 23
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 0:0 26 3 8 15 23 - 40 17
16. АФК Эскильстуна 25 3 6 16 22 - 53 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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