Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Гамла Уллеви
Хеккен
23
Emil
Holm
89
Сана
Тобиас
16
Kwame
Kizito
10
Паулиньо
II
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Emil HolmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
-
-
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Kwame KizitoНападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =7 -3АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг
Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =6 -5Хеккен 1:2 Эльфсборг Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг
АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 1:5 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|Мальмё
|25
|15
|8
|2
|47 - 14
|53
|3.
|АИК
|0:0
|26
|16
|5
|5
|37 - 19
|53
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Норрчёпинг
|25
|13
|7
|5
|44 - 20
|46
|6.
|Хеккен
|0:0
|26
|13
|6
|7
|40 - 23
|45
|7.
|Гётеборг
|0:0
|26
|12
|9
|5
|39 - 26
|45
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|26
|8
|9
|9
|33 - 41
|33
|9.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|10.
|Хельсинборг
|25
|6
|6
|13
|23 - 42
|24
|11.
|Сириус
|0:0
|26
|6
|5
|15
|28 - 46
|23
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|26
|3
|8
|15
|23 - 40
|17
|16.
|АФК Эскильстуна
|25
|3
|6
|16
|22 - 53
|15
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