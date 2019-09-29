Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Хеккен
0' 12'
1
Анестис
Яннис
23
Emil
Holm
5
Kristopher
Da
Graca
7
Эрикссон
Себастьян
I
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
19
August
Erlingmark
22
Хараишвили
Георгий
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
9
Robin
Soeder
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
16
Kwame
Kizito
10
Паулиньо
II
Гётеборг
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =7 -3
АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг
Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Хеккен 1:2 Эльфсборг Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг
АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 1:5 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. Мальмё 25 15 8 2 47 - 14 53
3. АИК 0:0 26 16 5 5 37 - 19 53
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Норрчёпинг 25 13 7 5 44 - 20 46
6. Хеккен 0:0 26 13 6 7 40 - 23 45
7. Гётеборг 0:0 26 12 9 5 39 - 26 45
8. Эльфсборг 0:0 26 8 9 9 33 - 41 33
9. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
10. Хельсинборг 25 6 6 13 23 - 42 24
11. Сириус 0:0 26 6 5 15 28 - 46 23
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 0:0 26 3 8 15 23 - 40 17
16. АФК Эскильстуна 25 3 6 16 22 - 53 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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