Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
1:0
Перерыв
Гремио
4' Желтая карточкаМиранда Пауло
1:0
7' ГолНене Андерсон
33
Нино
Хуан
29
Аллан
Соуза
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
38
Tonhao
13
Romulo1
25
Pepe3
16
Thaciano
90
Андре
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
29 Аллан СоузаЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
- Полузащитник
-
-
17 Evanilson
-
-
-
12 Lucao
-
5 Airton I
-
15 Douglas XV
Ход матча
7'
1:0
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе
Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе
Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес Флуминенсе 2:2 Гремио Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|0:1
|22
|13
|6
|3
|37 - 17
|45
|3.
|Сантос
|1:0
|22
|12
|5
|5
|32 - 23
|41
|4.
|Интернасьональ
|1:0
|22
|12
|3
|7
|28 - 20
|39
|5.
|Коринтианс
|21
|10
|8
|3
|24 - 13
|38
|6.
|Сан-Паулу
|22
|9
|9
|4
|23 - 15
|36
|7.
|Байя
|21
|9
|7
|5
|25 - 18
|34
|8.
|Гремио
|0:1
|22
|9
|7
|6
|36 - 24
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|9
|3
|9
|30 - 21
|30
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|21
|8
|3
|10
|19 - 23
|27
|12.
|Гойяс
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|19 - 28
|24
|14.
|Сеара
|21
|6
|5
|10
|21 - 21
|23
|15.
|Форталеза
|21
|6
|4
|11
|23 - 31
|22
|16.
|Флуминенсе
|1:0
|22
|6
|4
|12
|23 - 33
|22
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Алагоано
|0:1
|22
|4
|7
|11
|11 - 32
|19
|19.
|Аваи
|21
|3
|7
|11
|12 - 31
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
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