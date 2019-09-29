Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Флуминенсе
1:0
Перерыв
Гремио
0'
4' Желтая карточка
Миранда Пауло
1:0
7' Гол
Нене Андерсон
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
29
Аллан
Соуза
19
Caio
XIII
6
Yuri
Oliveira
Lima
77
Нене
Андерсон
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
22
Cesar
Julio
III
2
Лео
Моура
38
Tonhao
28
Миранда
Пауло
29
Juninho
Capixaba
13
Romulo1
37
Darlan
Mendes
18
Лусиано
Невес
25
Pepe3
16
Thaciano
90
Андре
Филипе
Флуминенсе
4-1-4-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Миранда Пауло
7'
Нене Андерсон
(Jony Gonzalez)
1:0

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе
Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе
Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Гремио 4:5 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес Флуминенсе 2:2 Гремио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 0:1 22 13 6 3 37 - 17 45
3. Сантос 1:0 22 12 5 5 32 - 23 41
4. Интернасьональ 1:0 22 12 3 7 28 - 20 39
5. Коринтианс 21 10 8 3 24 - 13 38
6. Сан-Паулу 22 9 9 4 23 - 15 36
7. Байя 21 9 7 5 25 - 18 34
8. Гремио 0:1 22 9 7 6 36 - 24 34
9. Атлетико Паранаэнсе 21 9 3 9 30 - 21 30
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 21 8 3 10 19 - 23 27
12. Гойяс 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Васко да Гама 21 6 6 9 19 - 28 24
14. Сеара 21 6 5 10 21 - 21 23
15. Форталеза 21 6 4 11 23 - 31 22
16. Флуминенсе 1:0 22 6 4 12 23 - 33 22
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Алагоано 0:1 22 4 7 11 11 - 32 19
19. Аваи 21 3 7 11 12 - 31 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Нене Андерсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Миранда Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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