Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Паранаэнсе
0:1
Перерыв
Шапекоэнсе
0'
0:1
31' Гол
Arthur VIII
1
Aderbar
Santos
23
Madson
II
33
Lucas
Halter
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
10
Marcelo
XIII
5
Веллингтон
III
39
Bruno
Moura
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
7
Roni
III
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
23
Дуглас
Силва
33
Rafael
Pereira
I
90
Роберто
IV
8
Marcio
Araujo
88
Camilo
III
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
6
Bruno
Pacheco
III
77
Everaldo
I
29
Luan2
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Шапекоэнсе
4-4-2

Ход матча

11'
 
Arthur VIII
Luan2
31'
0:1
Arthur VIII
(Роберто IV)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос
Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе Кубок Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 22 12 5 5 33 - 23 41
4. Коринтианс 21 10 8 3 24 - 13 38
5. Интернасьональ 22 11 4 7 28 - 21 37
6. Сан-Паулу 22 9 9 4 23 - 15 36
7. Байя 21 9 7 5 25 - 18 34
8. Гремио 22 9 7 6 37 - 25 34
9. Атлетико Паранаэнсе 0:1 22 9 3 10 30 - 22 30
10. Атлетико Минейро 0:1 21 8 3 10 24 - 25 27
11. Ботафого Рибейрао 21 8 3 10 19 - 23 27
12. Гойяс 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Сеара 1:0 22 7 5 10 22 - 21 26
14. Васко да Гама 21 6 6 9 19 - 28 24
15. Форталеза 21 6 4 11 23 - 31 22
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Шапекоэнсе 1:0 21 4 5 12 18 - 33 17
20. Аваи 21 3 7 11 12 - 31 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Arthur бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 11'
    Luan уходит, Arthur вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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