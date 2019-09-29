Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Перерыв
Шапекоэнсе
0:1
31' ГолArthur VIII
23
Madson
II
33
Lucas
Halter
10
Marcelo
XIII
39
Bruno
Moura
11
Nikao
7
Roni
III
98
Tiepo
23
Дуглас
Силва
90
Роберто
IV
88
Camilo
III
77
Everaldo
I
29
Luan2
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
-
33 Lucas HalterЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Marcelo XIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
7 Roni IIIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
30 Abner IIЗащитник
-
16 Абнер ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 ErickНападающий
- Нападающий
-
13 Khellven
-
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
-
90 Роберто IVЗащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
-
29 Luan2Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 AylonПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
-
-
85 Tharlis
-
55 Amaral2
-
20 Augusto I
-
-
27 Arthur VIII
Ход матча
11'
31'
0:1
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =2 -7Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =5 -12Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос
Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|22
|12
|5
|5
|33 - 23
|41
|4.
|Коринтианс
|21
|10
|8
|3
|24 - 13
|38
|5.
|Интернасьональ
|22
|11
|4
|7
|28 - 21
|37
|6.
|Сан-Паулу
|22
|9
|9
|4
|23 - 15
|36
|7.
|Байя
|21
|9
|7
|5
|25 - 18
|34
|8.
|Гремио
|22
|9
|7
|6
|37 - 25
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|22
|9
|3
|10
|30 - 22
|30
|10.
|Атлетико Минейро
|0:1
|21
|8
|3
|10
|24 - 25
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|21
|8
|3
|10
|19 - 23
|27
|12.
|Гойяс
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Сеара
|1:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 21
|26
|14.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|19 - 28
|24
|15.
|Форталеза
|21
|6
|4
|11
|23 - 31
|22
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Шапекоэнсе
|1:0
|21
|4
|5
|12
|18 - 33
|17
|20.
|Аваи
|21
|3
|7
|11
|12 - 31
|16
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