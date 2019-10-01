Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
1:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
4' Желтая карточка
Фелипе Мартинс
45' Желтая карточка
Lucas Barros
1:0
60' Гол в свои ворота
Marcelo Conceicao
67' Желтая карточка
Жаксон
77' Желтая карточка
Fernando Costanza
78' Желтая карточка
Andre1
90'+7
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
26
Жаксон
6
Carlinho
55
Juninho
V
15
Фелипе
Мартинс
7
Эдинью
Арналду
20
Ромариньо
Рикардо
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
1
Roberto
Fernandes1
13
Fernando
Costanza
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
26
Lucas
Barros
11
Gustavo
Costa
4
Silva
Marsinio
III
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
Форталеза
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

4'
Фелипе Мартинс
 
37'
Andre1
Ромариньо Рикардо
 
45'
 
Lucas Barros
60'
Marcelo Conceicao
1:0
67'
Жаксон
 
68'
Перес Фелипе
Osvaldo
 
70'
 
Marcos Vinicius III
Luiz Fernando IV
70'
 
Валенсия Леонардо
Joao Paulo I
77'
 
Fernando Costanza
78'
Andre1
 
82'
 
Victor Vitinho II
Cicero II
87'
Adriano Marlon
Andre1
 

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас
Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:1 Форталеза Кубок Северо-Востока
Форталеза 2:1 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 22 12 5 5 33 - 23 41
4. Коринтианс 21 10 8 3 24 - 13 38
5. Интернасьональ 22 11 4 7 28 - 21 37
6. Байя 22 10 7 5 27 - 18 37
7. Сан-Паулу 22 9 9 4 23 - 15 36
8. Гремио 22 9 7 6 37 - 25 34
9. Атлетико Паранаэнсе 22 9 4 9 31 - 22 31
10. Атлетико Минейро 21 9 3 9 26 - 25 30
11. Гойяс 22 9 3 10 22 - 32 30
12. Ботафого Рибейрао 22 8 3 11 19 - 24 27
13. Форталеза 22 7 4 11 24 - 31 25
14. Васко да Гама 21 6 6 9 19 - 28 24
15. Сеара 22 6 5 11 22 - 23 23
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 22 4 7 11 17 - 31 19
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Аваи 22 3 7 12 12 - 33 16
20. Шапекоэнсе 21 3 6 12 18 - 34 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Lucas Barros получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Ромариньо Рикардо уходит, Andre Luis вместо него
  • Желтая карточка
    4'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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