Бразилия: Серия A 2019
Форталеза
1:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
4' Желтая карточкаФелипе Мартинс
45' Желтая карточкаLucas Barros
1:0
60' Гол в свои воротаMarcelo Conceicao
67' Желтая карточкаЖаксон
77' Желтая карточкаFernando Costanza
78' Желтая карточкаAndre1
2
Tinga
I
26
Жаксон
6
Carlinho
55
Juninho
V
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
13 Gabriel DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Перес ФелипеНападающий
-
25 Paulo III
-
-
-
97 Andre1
-
-
23 Max Walef
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Lucas BarrosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Алан СантосПолузащитник
-
31 Yuri VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Lucas Campos
-
27 Rickson
Ход матча
45'
60'
67'
68'
78'
87'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас
Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =3 -10Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|22
|12
|5
|5
|33 - 23
|41
|4.
|Коринтианс
|21
|10
|8
|3
|24 - 13
|38
|5.
|Интернасьональ
|22
|11
|4
|7
|28 - 21
|37
|6.
|Байя
|22
|10
|7
|5
|27 - 18
|37
|7.
|Сан-Паулу
|22
|9
|9
|4
|23 - 15
|36
|8.
|Гремио
|22
|9
|7
|6
|37 - 25
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|9
|4
|9
|31 - 22
|31
|10.
|Атлетико Минейро
|21
|9
|3
|9
|26 - 25
|30
|11.
|Гойяс
|22
|9
|3
|10
|22 - 32
|30
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|8
|3
|11
|19 - 24
|27
|13.
|Форталеза
|22
|7
|4
|11
|24 - 31
|25
|14.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|19 - 28
|24
|15.
|Сеара
|22
|6
|5
|11
|22 - 23
|23
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|22
|4
|7
|11
|17 - 31
|19
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Аваи
|22
|3
|7
|12
|12 - 33
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|3
|6
|12
|18 - 34
|15
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