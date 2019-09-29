Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:1
Перерыв
Сеара
0:1
43' ПенальтиGalhardo Thiago
16
Igor
Rabello
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 GugaЗащитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Отеро РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
-
18 Vinicius X
-
-
29 Wilson III
-
17 Alerrandro
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
-
10 Felipe XVI
-
27 Wescley V
Ход матча
43'
0:1
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|22
|12
|5
|5
|33 - 23
|41
|4.
|Коринтианс
|21
|10
|8
|3
|24 - 13
|38
|5.
|Интернасьональ
|22
|11
|4
|7
|28 - 21
|37
|6.
|Сан-Паулу
|22
|9
|9
|4
|23 - 15
|36
|7.
|Байя
|21
|9
|7
|5
|25 - 18
|34
|8.
|Гремио
|22
|9
|7
|6
|37 - 25
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|22
|9
|3
|10
|30 - 22
|30
|10.
|Атлетико Минейро
|0:1
|21
|8
|3
|10
|24 - 25
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|21
|8
|3
|10
|19 - 23
|27
|12.
|Гойяс
|21
|8
|3
|10
|21 - 32
|27
|13.
|Сеара
|1:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 21
|26
|14.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|19 - 28
|24
|15.
|Форталеза
|21
|6
|4
|11
|23 - 31
|22
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|21
|4
|7
|10
|17 - 30
|19
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Шапекоэнсе
|1:0
|21
|4
|5
|12
|18 - 33
|17
|20.
|Аваи
|21
|3
|7
|11
|12 - 31
|16
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