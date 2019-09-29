Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:1
Перерыв
Сеара
0'
0:1
43' Пенальти
Galhardo Thiago
12
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
5
Натан
Аллан
7
Mendes
Elias
II
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
8
Чара
Йимми
28
Ди
Санто
Франко
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
36
Tiago
Alves
II
6
Joao
Lucas
II
8
Ricardinho
VI
19
Fabinho
VIII
45
Vinicius
Lima
89
Galhardo
Thiago
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
98
Вандерсон
ду
Карму
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

Ход матча

24'
Отеро Ромуло
Чара Йимми
 
43'
0:1
Galhardo Thiago

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Сеара 1:2 Атлетико Минейро Серия A Сеара 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сеара Серия A Атлетико Минейро 1:1 Сеара Серия A
Сеара 3:0 Атлетико Минейро Серия A Сеара 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сеара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 22 12 5 5 33 - 23 41
4. Коринтианс 21 10 8 3 24 - 13 38
5. Интернасьональ 22 11 4 7 28 - 21 37
6. Сан-Паулу 22 9 9 4 23 - 15 36
7. Байя 21 9 7 5 25 - 18 34
8. Гремио 22 9 7 6 37 - 25 34
9. Атлетико Паранаэнсе 0:1 22 9 3 10 30 - 22 30
10. Атлетико Минейро 0:1 21 8 3 10 24 - 25 27
11. Ботафого Рибейрао 21 8 3 10 19 - 23 27
12. Гойяс 21 8 3 10 21 - 32 27
13. Сеара 1:0 22 7 5 10 22 - 21 26
14. Васко да Гама 21 6 6 9 19 - 28 24
15. Форталеза 21 6 4 11 23 - 31 22
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 21 4 7 10 17 - 30 19
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Шапекоэнсе 1:0 21 4 5 12 18 - 33 17
20. Аваи 21 3 7 11 12 - 31 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo из команды Сеара забивает с точки!
  • 24'
    Чара Йимми уходит, Отеро Ромуло вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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