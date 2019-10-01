Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
0:2
Конец матча
Байя
0'
0:1
25' Гол
Jose Elber
0:2
28' Гол
Nino Paraiba
30' Желтая карточка
Герра Алехандро
76' Желтая карточка
Leo III
90'+5
1
Lucas
Frigeri
32
Leo
III
3
Betao
Amansio
Ebert
II
14
Ricardo
Thalheimer
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
27
Франко
Ричард
7
Pedro
Castro
8
Matheus
III
97
Lourenco
39
Жонатан
Морейра
70
Caio
Paulista
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
18
Герра
Алехандро
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Аваи
4-3-3
Байя
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Jose Elber
(Gilberto IV)
28'
0:2
Nino Paraiba
(Jose Elber)
30'
 
Герра Алехандро
46'
Москера Джонни
Pedro Castro
 
46'
Douglas X
Matheus III
 
62'
 
Ronaldo VI
Герра Алехандро
67'
Gege II
Lourenco
 
76'
Leo III
 
81'
 
Фернандао
Gilberto IV
83'
 
Lucca
Artur Guimaraes

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго
Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио
Байя Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя
Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя

Последние игры между собой

Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Байя: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Байя 1:0 Аваи Серия A Аваи 1:2 Байя Серия A Байя 1:1 Аваи Серия A Аваи 0:3 Байя Серия B
Байя 2:1 Аваи Серия B Байя 3:2 Аваи Серия A Аваи 2:2 Байя Серия A Аваи 4:1 Байя Серия B Байя 2:1 Аваи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 22 12 5 5 33 - 23 41
4. Коринтианс 21 10 8 3 24 - 13 38
5. Интернасьональ 22 11 4 7 28 - 21 37
6. Байя 22 10 7 5 27 - 18 37
7. Сан-Паулу 22 9 9 4 23 - 15 36
8. Гремио 22 9 7 6 37 - 25 34
9. Атлетико Паранаэнсе 22 9 4 9 31 - 22 31
10. Атлетико Минейро 21 9 3 9 26 - 25 30
11. Гойяс 22 9 3 10 22 - 32 30
12. Ботафого Рибейрао 22 8 3 11 19 - 24 27
13. Форталеза 22 7 4 11 24 - 31 25
14. Васко да Гама 21 6 6 9 19 - 28 24
15. Сеара 22 6 5 11 22 - 23 23
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 22 4 7 11 17 - 31 19
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Аваи 22 3 7 12 12 - 33 16
20. Шапекоэнсе 21 3 6 12 18 - 34 15


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