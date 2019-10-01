Бразилия: Серия A 2019
0:1
25' ГолJose Elber
0:2
28' ГолNino Paraiba
30' Желтая карточкаГерра Алехандро
76' Желтая карточкаLeo III
32
Leo
III
97
Lourenco
26
Gregore
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 LourencoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
-
9 BrennerНападающий
-
18 Bruno SavioНападающий
-
20 Gege II
-
-
10 Douglas X
-
16 Luanderson
-
96 Gustavo V
-
83 Gledson I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 LuccaПолузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
27 Shaylon
-
-
-
25 Giovanni IV
-
-
16 Ronaldo VI
Ход матча
25'
0:1
28'
0:2
30'
46'
76'
81'
83'
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго
Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио
Байя Последние 20 матчей: +9 =7 -4Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя
Последние игры между собой
Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Байя: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|22
|12
|5
|5
|33 - 23
|41
|4.
|Коринтианс
|21
|10
|8
|3
|24 - 13
|38
|5.
|Интернасьональ
|22
|11
|4
|7
|28 - 21
|37
|6.
|Байя
|22
|10
|7
|5
|27 - 18
|37
|7.
|Сан-Паулу
|22
|9
|9
|4
|23 - 15
|36
|8.
|Гремио
|22
|9
|7
|6
|37 - 25
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|9
|4
|9
|31 - 22
|31
|10.
|Атлетико Минейро
|21
|9
|3
|9
|26 - 25
|30
|11.
|Гойяс
|22
|9
|3
|10
|22 - 32
|30
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|8
|3
|11
|19 - 24
|27
|13.
|Форталеза
|22
|7
|4
|11
|24 - 31
|25
|14.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|19 - 28
|24
|15.
|Сеара
|22
|6
|5
|11
|22 - 23
|23
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|22
|4
|7
|11
|17 - 31
|19
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Аваи
|22
|3
|7
|12
|12 - 33
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|3
|6
|12
|18 - 34
|15
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