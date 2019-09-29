США: МЛС 2019
Чикаго Файр
1:1
Второй тайм: 72'
Стадион: SeatGeek Stadium
Торонто
0:1
59' ГолАлтидор Жози
1:1
68' ГолКатай Александар
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Diego CamposЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
59'
0:1
68'
1:1
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =7 -8Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр
Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: +7 =8 -5Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Чикаго Файр 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Торонто МЛС Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС Чикаго Файр 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Чикаго Файр МЛС Торонто 1:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Торонто МЛС Чикаго Файр 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|33
|17
|10
|6
|61 - 40
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|33
|18
|3
|12
|55 - 41
|57
|3.
|Филадельфия Юнион
|32
|16
|7
|9
|57 - 46
|55
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|33
|14
|6
|13
|53 - 48
|48
|6.
|Торонто
|1:1
|33
|12
|11
|10
|55 - 51
|47
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|33
|11
|12
|10
|48 - 54
|45
|8.
|Чикаго Файр
|1:1
|33
|9
|12
|12
|49 - 44
|39
|9.
|Монреаль Импакт
|0:1
|33
|11
|4
|18
|43 - 60
|37
|10.
|Орландо Сити
|0:1
|33
|9
|9
|15
|41 - 47
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|1:0
|33
|7
|4
|22
|31 - 74
|25
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|8
|4
|81 - 35
|68
|2.
|Миннесота Юнайтед
|32
|15
|7
|10
|51 - 41
|52
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|16
|3
|13
|53 - 51
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|32
|14
|8
|10
|50 - 49
|50
|5.
|Реал Солт-Лейк
|32
|14
|5
|13
|43 - 40
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|13
|6
|13
|47 - 46
|45
|7.
|Даллас
|32
|12
|9
|11
|48 - 43
|45
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|13
|5
|14
|51 - 51
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|11
|4
|17
|44 - 55
|37
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|47 - 59
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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