США: МЛС 2019

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Чикаго Файр
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Торонто
0'
0:1
59' Гол
Алтидор Жози
1:1
68' Гол
Катай Александар
72'
27
Kenneth
Kronholm
4
Каппелхоф
Йохан
31
Швайнштайгер
Бастиан
5
Кальво
Франсиско
3
Борнштейн
Джонатан
13
Brandt
Bronico
6
Маккарти
Дакс
11
Франковски
Пшемыслав
20
Гайтан
Николас
9
Charles
Sapong
23
Nemanja
Nikolic1
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
31
Тсубаса
Эндо
8
Дельгадо
Марко
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
Чикаго Файр
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Ход матча

59'
0:1
Алтидор Жози
(Дельгадо Марко)
63'
Катай Александар
Brandt Bronico
 
64'
Fabian Herbers
Charles Sapong
 
64'
 
Маллинс Патрик
Алтидор Жози
68'
Катай Александар
1:1
68'
 
Nick DeLeon
Тсубаса Эндо

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр
Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС
Чикаго Файр 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Торонто МЛС Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС Чикаго Файр 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Чикаго Файр МЛС Торонто 1:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Торонто МЛС Чикаго Файр 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:1 33 17 10 6 61 - 40 61
2. Атланта Юнайтед 1:0 33 18 3 12 55 - 41 57
3. Филадельфия Юнион 32 16 7 9 57 - 46 55
4. Ди Си Юнайтед 0:0 33 13 10 10 42 - 38 49
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 33 14 6 13 53 - 48 48
6. Торонто 1:1 33 12 11 10 55 - 51 47
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 33 11 12 10 48 - 54 45
8. Чикаго Файр 1:1 33 9 12 12 49 - 44 39
9. Монреаль Импакт 0:1 33 11 4 18 43 - 60 37
10. Орландо Сити 0:1 33 9 9 15 41 - 47 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 1:0 33 7 4 22 31 - 74 25

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 8 4 81 - 35 68
2. Миннесота Юнайтед 32 15 7 10 51 - 41 52
3. Лос-Анджелес Гэлакси 32 16 3 13 53 - 51 51
4. Сиэтл Саундерс 32 14 8 10 50 - 49 50
5. Реал Солт-Лейк 32 14 5 13 43 - 40 47
6. Портленд Тимберс 32 13 6 13 47 - 46 45
7. Даллас 32 12 9 11 48 - 43 45
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 13 5 14 51 - 51 44
9. Колорадо Рэпидс 32 11 6 15 54 - 60 39
10. Хьюстон Динамо 32 11 4 17 44 - 55 37
11. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 47 - 59 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SeatGeek Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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