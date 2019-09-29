США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
0:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Сапуто
Атланта Юнайтед
0:1
53' ГолJulian Gressel
23
Диоп
Клемент
33
Санья
Бакари
16
Фанни
Род
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
-
16 Фанни РодЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Amar Sejdic
-
28 Shamit Shome
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
-
32 Кратц КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Ход матча
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +5 =2 -13Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =1 -7Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру
Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|33
|17
|10
|6
|61 - 40
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|33
|18
|3
|12
|55 - 41
|57
|3.
|Филадельфия Юнион
|32
|16
|7
|9
|57 - 46
|55
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|33
|14
|6
|13
|53 - 48
|48
|6.
|Торонто
|1:1
|33
|12
|11
|10
|55 - 51
|47
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|33
|11
|12
|10
|48 - 54
|45
|8.
|Чикаго Файр
|1:1
|33
|9
|12
|12
|49 - 44
|39
|9.
|Монреаль Импакт
|0:1
|33
|11
|4
|18
|43 - 60
|37
|10.
|Орландо Сити
|0:1
|33
|9
|9
|15
|41 - 47
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|1:0
|33
|7
|4
|22
|31 - 74
|25
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|8
|4
|81 - 35
|68
|2.
|Миннесота Юнайтед
|32
|15
|7
|10
|51 - 41
|52
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|16
|3
|13
|53 - 51
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|32
|14
|8
|10
|50 - 49
|50
|5.
|Реал Солт-Лейк
|32
|14
|5
|13
|43 - 40
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|13
|6
|13
|47 - 46
|45
|7.
|Даллас
|32
|12
|9
|11
|48 - 43
|45
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|13
|5
|14
|51 - 51
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|11
|4
|17
|44 - 55
|37
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|47 - 59
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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