США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
0:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
0:1
53' Гол
Julian Gressel
73'
23
Диоп
Клемент
33
Санья
Бакари
16
Фанни
Род
2
Кабрера
Виктор
3
Ловитц
Дэниел
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
27
Clement
Bayiha
9
Кркич
Боян
10
Пиатти
Игнасио
1
Гузан
Брэд
12
Miles
Robinson
3
Паркхёрст
Майкл
5
Пирес
Леандро
24
Julian
Gressel
6
Нэйджби
Дарлингтон
18
Джефф
Ларентоуикз
14
Мерам
Жустин
10
Gonzalo
Martinez1
19
Brandon
Vazquez
16
Хайндмен
Эмерсон
Монреаль Импакт
4-4-2
Атланта Юнайтед
3-4-3

Ход матча

53'
0:1
Julian Gressel
(Хайндмен Эмерсон)
60'
Maximiliano Nicolas Urruti
Лаппалайнен Ласси
 
63'
 
Барко Эсекьель
Brandon Vazquez
67'
Оквонкво Орджи
Clement Bayiha
 

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру
Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:1 33 17 10 6 61 - 40 61
2. Атланта Юнайтед 1:0 33 18 3 12 55 - 41 57
3. Филадельфия Юнион 32 16 7 9 57 - 46 55
4. Ди Си Юнайтед 0:0 33 13 10 10 42 - 38 49
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 33 14 6 13 53 - 48 48
6. Торонто 1:1 33 12 11 10 55 - 51 47
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 33 11 12 10 48 - 54 45
8. Чикаго Файр 1:1 33 9 12 12 49 - 44 39
9. Монреаль Импакт 0:1 33 11 4 18 43 - 60 37
10. Орландо Сити 0:1 33 9 9 15 41 - 47 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 1:0 33 7 4 22 31 - 74 25

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 8 4 81 - 35 68
2. Миннесота Юнайтед 32 15 7 10 51 - 41 52
3. Лос-Анджелес Гэлакси 32 16 3 13 53 - 51 51
4. Сиэтл Саундерс 32 14 8 10 50 - 49 50
5. Реал Солт-Лейк 32 14 5 13 43 - 40 47
6. Портленд Тимберс 32 13 6 13 47 - 46 45
7. Даллас 32 12 9 11 48 - 43 45
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 13 5 14 51 - 51 44
9. Колорадо Рэпидс 32 11 6 15 54 - 60 39
10. Хьюстон Динамо 32 11 4 17 44 - 55 37
11. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 47 - 59 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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