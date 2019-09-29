США: МЛС 2019

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Цинциннати
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Орландо Сити
0'
1:0
40' Гол
Крус Аллан
45' Желтая карточка
Мендес Джегсон
45' Желтая карточка
Крус Аллан
62' Желтая карточка
Robin Jansson
69'
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
14
Хагглунд
Ник
4
Greg
Garza
6
Бертоне
Леонардо
7
Лама
Ролан
15
Крус
Аллан
24
Frankie
Amaya
36
Гайаю
Джозеф-Клод
45
Ледесма
Эммануэль
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
44
Моутинью
Жоау
33
Перейра
Маурисио
8
Мендес
Джегсон
4
Джонсон
Уилл
13
Tesho
Akindele
14
Dominic
Dwyer
17
Нани
Луиш
Цинциннати
4-1-4-1
Орландо Сити
4-3-3

Ход матча

15'
 
Kyle Smith
Моутинью Жоау
40'
Крус Аллан
(Ледесма Эммануэль)
1:0
45'
 
Мендес Джегсон
45'
Крус Аллан
 
58'
 
Benji Michel
Tesho Akindele
62'
 
Robin Jansson
67'
 
Chris Mueller
Мендес Джегсон

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто
Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати
Орландо Сити Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити
Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Орландо Сити 5:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:1 33 17 10 6 61 - 40 61
2. Атланта Юнайтед 1:0 33 18 3 12 55 - 41 57
3. Филадельфия Юнион 32 16 7 9 57 - 46 55
4. Ди Си Юнайтед 0:0 33 13 10 10 42 - 38 49
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 33 14 6 13 53 - 48 48
6. Торонто 1:1 33 12 11 10 55 - 51 47
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 33 11 12 10 48 - 54 45
8. Чикаго Файр 1:1 33 9 12 12 49 - 44 39
9. Монреаль Импакт 0:1 33 11 4 18 43 - 60 37
10. Орландо Сити 0:1 33 9 9 15 41 - 47 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 1:0 33 7 4 22 31 - 74 25

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 8 4 81 - 35 68
2. Миннесота Юнайтед 32 15 7 10 51 - 41 52
3. Лос-Анджелес Гэлакси 32 16 3 13 53 - 51 51
4. Сиэтл Саундерс 32 14 8 10 50 - 49 50
5. Реал Солт-Лейк 32 14 5 13 43 - 40 47
6. Портленд Тимберс 32 13 6 13 47 - 46 45
7. Даллас 32 12 9 11 48 - 43 45
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 13 5 14 51 - 51 44
9. Колорадо Рэпидс 32 11 6 15 54 - 60 39
10. Хьюстон Динамо 32 11 4 17 44 - 55 37
11. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 47 - 59 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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