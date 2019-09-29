США: МЛС 2019
Цинциннати
1:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Nippert Stadium
Орландо Сити
1:0
40' ГолКрус Аллан
45' Желтая карточкаМендес Джегсон
45' Желтая карточкаКрус Аллан
62' Желтая карточкаRobin Jansson
14
Хагглунд
Ник
15
Крус
Аллан
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
-
16 Этьенн ДерикНападающий
-
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Benji Michel
-
-
Главный тренер: James O'Connor
Ход матча
40'
1:0
45'
45'
62'
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =2 -14Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто
Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати
Орландо Сити Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити
Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|33
|17
|10
|6
|61 - 40
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|33
|18
|3
|12
|55 - 41
|57
|3.
|Филадельфия Юнион
|32
|16
|7
|9
|57 - 46
|55
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|33
|14
|6
|13
|53 - 48
|48
|6.
|Торонто
|1:1
|33
|12
|11
|10
|55 - 51
|47
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|33
|11
|12
|10
|48 - 54
|45
|8.
|Чикаго Файр
|1:1
|33
|9
|12
|12
|49 - 44
|39
|9.
|Монреаль Импакт
|0:1
|33
|11
|4
|18
|43 - 60
|37
|10.
|Орландо Сити
|0:1
|33
|9
|9
|15
|41 - 47
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|1:0
|33
|7
|4
|22
|31 - 74
|25
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|8
|4
|81 - 35
|68
|2.
|Миннесота Юнайтед
|32
|15
|7
|10
|51 - 41
|52
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|16
|3
|13
|53 - 51
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|32
|14
|8
|10
|50 - 49
|50
|5.
|Реал Солт-Лейк
|32
|14
|5
|13
|43 - 40
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|13
|6
|13
|47 - 46
|45
|7.
|Даллас
|32
|12
|9
|11
|48 - 43
|45
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|13
|5
|14
|51 - 51
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|11
|4
|17
|44 - 55
|37
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|47 - 59
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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