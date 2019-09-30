США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
3:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Даллас
1:0
10' ГолПрайс Джек
2:0
45' ГолРубио Диего
3:0
72' ГолKei Ansu Kamara
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ricardo Pepi
-
15 Jacori Hayes
-
-
26 John Nelson
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
10'
1:0
45'
2:0
72'
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати
Даллас Последние 20 матчей: +7 =6 -7Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати
Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Даллас 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:4 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Даллас МЛС Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Даллас МЛС Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|33
|17
|10
|6
|61 - 41
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|33
|17
|4
|12
|55 - 42
|55
|3.
|Филадельфия Юнион
|33
|16
|7
|10
|57 - 48
|55
|4.
|Ди Си Юнайтед
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|6
|13
|53 - 48
|48
|6.
|Торонто
|33
|12
|11
|10
|56 - 52
|47
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|11
|12
|10
|49 - 54
|45
|8.
|Чикаго Файр
|33
|9
|12
|12
|50 - 45
|39
|9.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|5
|17
|44 - 60
|38
|10.
|Коламбус Кру
|33
|10
|8
|15
|39 - 46
|38
|11.
|Орландо Сити
|33
|9
|10
|14
|42 - 47
|37
|12.
|Цинциннати
|33
|6
|5
|22
|31 - 75
|23
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|33
|20
|9
|4
|82 - 36
|69
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|33
|15
|8
|10
|52 - 42
|53
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|33
|16
|3
|14
|55 - 54
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|33
|14
|9
|10
|50 - 49
|51
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|33
|13
|6
|14
|51 - 51
|45
|7.
|Портленд Тимберс
|1:2
|33
|13
|6
|14
|48 - 48
|45
|8.
|Даллас
|0:3
|33
|12
|9
|12
|48 - 46
|45
|9.
|Колорадо Рэпидс
|3:0
|33
|12
|6
|15
|57 - 60
|42
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|33
|11
|7
|15
|49 - 60
|40
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|33
|11
|4
|18
|45 - 57
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2
|33
|8
|10
|15
|36 - 57
|34
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