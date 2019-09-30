США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
3:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Даллас
0'
1:0
10' Гол
Прайс Джек
2:0
45' Гол
Рубио Диего
3:0
72' Гол
Kei Ansu Kamara
84'
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Tommy
Smith1
13
Samuel
Vines
10
Акоста
Келлин
II
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
8
Акоста
Бриан
19
Помикал
Пакстон
21
Michael
Barrios
27
Jesus
Ferreira
14
Dominique
Badji
13
Ондрашек
Зденек
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Ход матча

10'
Прайс Джек
(Andre Shinyashiki)
1:0
45'
Рубио Диего
2:0
59'
 
Harold Mosquera
Ондрашек Зденек
59'
 
Jacori Hayes
Jesus Ferreira
70'
Nicolas Mezquida
Рубио Диего
 
72'
Kei Ansu Kamara
(Nicolas Mezquida)
3:0
73'
 
Ricardo Pepi
Акоста Бриан
74'
Cole Bassett
Акоста Келлин II
 
81'
Уилсон Дэнни
Прайс Джек
 

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати
Даллас Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати
Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Даллас 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:4 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Даллас МЛС Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Даллас МЛС Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 33 17 10 6 61 - 41 61
2. Атланта Юнайтед 33 17 4 12 55 - 42 55
3. Филадельфия Юнион 33 16 7 10 57 - 48 55
4. Ди Си Юнайтед 33 13 10 10 42 - 38 49
5. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 6 13 53 - 48 48
6. Торонто 33 12 11 10 56 - 52 47
7. Нью-Инглэнд Революшн 33 11 12 10 49 - 54 45
8. Чикаго Файр 33 9 12 12 50 - 45 39
9. Монреаль Импакт 33 11 5 17 44 - 60 38
10. Коламбус Кру 33 10 8 15 39 - 46 38
11. Орландо Сити 33 9 10 14 42 - 47 37
12. Цинциннати 33 6 5 22 31 - 75 23

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 33 20 9 4 82 - 36 69
2. Миннесота Юнайтед 1:1 33 15 8 10 52 - 42 53
3. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 33 16 3 14 55 - 54 51
4. Сиэтл Саундерс 0:0 33 14 9 10 50 - 49 51
5. Реал Солт-Лейк 2:1 33 15 5 13 45 - 41 50
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 33 13 6 14 51 - 51 45
7. Портленд Тимберс 1:2 33 13 6 14 48 - 48 45
8. Даллас 0:3 33 12 9 12 48 - 46 45
9. Колорадо Рэпидс 3:0 33 12 6 15 57 - 60 42
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 33 11 7 15 49 - 60 40
11. Хьюстон Динамо 1:2 33 11 4 18 45 - 57 37
12. Ванкувер Уайткэпс 3:2 33 8 10 15 36 - 57 34
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Прайс Джек бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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