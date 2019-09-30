США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
2:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Рио Тинто
Хьюстон Динамо
1:0
1' ГолCorey Baird
29' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
1:1
32' ГолМартинес Томас
2:1
75' ГолСаварино Джефферсон
87' Желтая карточкаМакнамара Томас
18
Римандо
Ник
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
12 Леннон Брукс
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Jose BizamaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Niko Hansen
-
-
Главный тренер: Davy Arnaud
Ход матча
1'
1:0
32'
1:1
75'
87'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =1 -15Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|33
|17
|10
|6
|61 - 41
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|33
|17
|4
|12
|55 - 42
|55
|3.
|Филадельфия Юнион
|33
|16
|7
|10
|57 - 48
|55
|4.
|Ди Си Юнайтед
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|6
|13
|53 - 48
|48
|6.
|Торонто
|33
|12
|11
|10
|56 - 52
|47
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|11
|12
|10
|49 - 54
|45
|8.
|Чикаго Файр
|33
|9
|12
|12
|50 - 45
|39
|9.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|5
|17
|44 - 60
|38
|10.
|Коламбус Кру
|33
|10
|8
|15
|39 - 46
|38
|11.
|Орландо Сити
|33
|9
|10
|14
|42 - 47
|37
|12.
|Цинциннати
|33
|6
|5
|22
|31 - 75
|23
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|33
|20
|9
|4
|82 - 36
|69
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|33
|15
|8
|10
|52 - 42
|53
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|33
|16
|3
|14
|55 - 54
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|33
|14
|9
|10
|50 - 49
|51
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|33
|13
|6
|14
|51 - 51
|45
|7.
|Портленд Тимберс
|1:2
|33
|13
|6
|14
|48 - 48
|45
|8.
|Даллас
|0:3
|33
|12
|9
|12
|48 - 46
|45
|9.
|Колорадо Рэпидс
|3:0
|33
|12
|6
|15
|57 - 60
|42
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|33
|11
|7
|15
|49 - 60
|40
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|33
|11
|4
|18
|45 - 57
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2
|33
|8
|10
|15
|36 - 57
|34
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