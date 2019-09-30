США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
2:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
1' Гол
Corey Baird
29' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
1:1
32' Гол
Мартинес Томас
2:1
75' Гол
Саварино Джефферсон
87' Желтая карточка
Макнамара Томас
89'
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
17
Corey
Baird
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
7
Саварино
Джефферсон
1
Tyler
Deric
3
Лундквист
Адам
6
Струна
Альяж
2
Alejandro
Fuenmayor
7
Бизли
Дамаркус
10
Мартинес
Томас
24
Серен
Дарвин
27
Гарсия
Оскар
IV
11
Макнамара
Томас
17
Элис
Альберт
9
Mauro
Manotas
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-4-2

Ход матча

1'
Corey Baird
1:0
29'
Саварино Джефферсон
 
32'
1:1
Мартинес Томас
62'
 
Christian Ramirez II
Mauro Manotas
67'
Сауседо Себастьян
Крейлах Дамир
 
75'
Саварино Джефферсон
(Сауседо Себастьян)
2:1
77'
 
Memo Rodriguez
Мартинес Томас
87'
 
Макнамара Томас

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 33 17 10 6 61 - 41 61
2. Атланта Юнайтед 33 17 4 12 55 - 42 55
3. Филадельфия Юнион 33 16 7 10 57 - 48 55
4. Ди Си Юнайтед 33 13 10 10 42 - 38 49
5. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 6 13 53 - 48 48
6. Торонто 33 12 11 10 56 - 52 47
7. Нью-Инглэнд Революшн 33 11 12 10 49 - 54 45
8. Чикаго Файр 33 9 12 12 50 - 45 39
9. Монреаль Импакт 33 11 5 17 44 - 60 38
10. Коламбус Кру 33 10 8 15 39 - 46 38
11. Орландо Сити 33 9 10 14 42 - 47 37
12. Цинциннати 33 6 5 22 31 - 75 23

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 33 20 9 4 82 - 36 69
2. Миннесота Юнайтед 1:1 33 15 8 10 52 - 42 53
3. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 33 16 3 14 55 - 54 51
4. Сиэтл Саундерс 0:0 33 14 9 10 50 - 49 51
5. Реал Солт-Лейк 2:1 33 15 5 13 45 - 41 50
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 33 13 6 14 51 - 51 45
7. Портленд Тимберс 1:2 33 13 6 14 48 - 48 45
8. Даллас 0:3 33 12 9 12 48 - 46 45
9. Колорадо Рэпидс 3:0 33 12 6 15 57 - 60 42
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 33 11 7 15 49 - 60 40
11. Хьюстон Динамо 1:2 33 11 4 18 45 - 57 37
12. Ванкувер Уайткэпс 3:2 33 8 10 15 36 - 57 34
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Саварино Джефферсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Макнамара Томас бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...