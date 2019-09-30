США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
1:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Allianz Field
Лос-Анджелес
43' Желтая карточкаMason Toye
0:1
70' ГолВела Карлос
1:1
75' ГолБоксолл Михаэл
16
Лод
Робин
23
Mason
Toye
24
Lee
Nguyen
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лод РобинПолузащитник
-
23 Mason ToyeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ethan FinlayНападающий
-
99 Abu Danladi
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
17 Родригес ПолНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Adrien Perez
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
43'
70'
0:1
75'
1:1
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|33
|17
|10
|6
|61 - 41
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|33
|17
|4
|12
|55 - 42
|55
|3.
|Филадельфия Юнион
|33
|16
|7
|10
|57 - 48
|55
|4.
|Ди Си Юнайтед
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|6
|13
|53 - 48
|48
|6.
|Торонто
|33
|12
|11
|10
|56 - 52
|47
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|11
|12
|10
|49 - 54
|45
|8.
|Чикаго Файр
|33
|9
|12
|12
|50 - 45
|39
|9.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|5
|17
|44 - 60
|38
|10.
|Коламбус Кру
|33
|10
|8
|15
|39 - 46
|38
|11.
|Орландо Сити
|33
|9
|10
|14
|42 - 47
|37
|12.
|Цинциннати
|33
|6
|5
|22
|31 - 75
|23
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|33
|20
|9
|4
|82 - 36
|69
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|33
|15
|8
|10
|52 - 42
|53
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|33
|16
|3
|14
|55 - 54
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|33
|14
|9
|10
|50 - 49
|51
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|33
|13
|6
|14
|51 - 51
|45
|7.
|Портленд Тимберс
|1:2
|33
|13
|6
|14
|48 - 48
|45
|8.
|Даллас
|0:3
|33
|12
|9
|12
|48 - 46
|45
|9.
|Колорадо Рэпидс
|3:0
|33
|12
|6
|15
|57 - 60
|42
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|33
|11
|7
|15
|49 - 60
|40
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|33
|11
|4
|18
|45 - 57
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2
|33
|8
|10
|15
|36 - 57
|34
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