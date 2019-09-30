США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
1:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
43' Желтая карточка
Mason Toye
0:1
70' Гол
Вела Карлос
1:1
75' Гол
Боксолл Михаэл
88'
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
86
Муамб
Вильфрид
8
Грегуш
Ян
12
Lawrence
Olum
25
Кинтеро
Карлос
31
Hassani
Dotson
16
Лод
Робин
23
Mason
Toye
23
Pablo
Sisniega
3
Бейташур
Стивен
27
Tristan
Blackmon
4
Eddie
Segura
12
Паласиос
Диего
14
Кайе
Марк-Энтони
20
Eduard
Atuesta
24
Lee
Nguyen
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
9
Diego
Rossi
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

43'
Mason Toye
 
46'
Angelo Rodriguez
Mason Toye
 
70'
0:1
Вела Карлос
(Diego Rossi)
70'
Ethan Finlay
Лод Робин
 
75'
Боксолл Михаэл
(Грегуш Ян)
1:1
76'
 
Latif Blessing
Родригес Пол
80'
 
Adrien Perez
Lee Nguyen
84'
 
Mohammed El Monir II
Паласиос Диего

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 33 17 10 6 61 - 41 61
2. Атланта Юнайтед 33 17 4 12 55 - 42 55
3. Филадельфия Юнион 33 16 7 10 57 - 48 55
4. Ди Си Юнайтед 33 13 10 10 42 - 38 49
5. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 6 13 53 - 48 48
6. Торонто 33 12 11 10 56 - 52 47
7. Нью-Инглэнд Революшн 33 11 12 10 49 - 54 45
8. Чикаго Файр 33 9 12 12 50 - 45 39
9. Монреаль Импакт 33 11 5 17 44 - 60 38
10. Коламбус Кру 33 10 8 15 39 - 46 38
11. Орландо Сити 33 9 10 14 42 - 47 37
12. Цинциннати 33 6 5 22 31 - 75 23

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 33 20 9 4 82 - 36 69
2. Миннесота Юнайтед 1:1 33 15 8 10 52 - 42 53
3. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 33 16 3 14 55 - 54 51
4. Сиэтл Саундерс 0:0 33 14 9 10 50 - 49 51
5. Реал Солт-Лейк 2:1 33 15 5 13 45 - 41 50
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 33 13 6 14 51 - 51 45
7. Портленд Тимберс 1:2 33 13 6 14 48 - 48 45
8. Даллас 0:3 33 12 9 12 48 - 46 45
9. Колорадо Рэпидс 3:0 33 12 6 15 57 - 60 42
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 33 11 7 15 49 - 60 40
11. Хьюстон Динамо 1:2 33 11 4 18 45 - 57 37
12. Ванкувер Уайткэпс 3:2 33 8 10 15 36 - 57 34
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Mason Toye получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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