США: МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Второй тайм: 89'
Стадион: Avaya Stadium
Сиэтл Саундерс
56' Красная карточкаTommy Thompson
60' Желтая карточкаАрреага Хавьер
71' Вторая желтая карточкаАрреага Хавьер
87' Желтая карточкаТоло Нуху
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
24
Лима
Ник
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
33
Джонс
Джовин
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
23 Силва Луис
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
56'
60'
71'
87'
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|33
|17
|10
|6
|61 - 41
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|33
|17
|4
|12
|55 - 42
|55
|3.
|Филадельфия Юнион
|33
|16
|7
|10
|57 - 48
|55
|4.
|Ди Си Юнайтед
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|6
|13
|53 - 48
|48
|6.
|Торонто
|33
|12
|11
|10
|56 - 52
|47
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|11
|12
|10
|49 - 54
|45
|8.
|Чикаго Файр
|33
|9
|12
|12
|50 - 45
|39
|9.
|Монреаль Импакт
|33
|11
|5
|17
|44 - 60
|38
|10.
|Коламбус Кру
|33
|10
|8
|15
|39 - 46
|38
|11.
|Орландо Сити
|33
|9
|10
|14
|42 - 47
|37
|12.
|Цинциннати
|33
|6
|5
|22
|31 - 75
|23
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|33
|20
|9
|4
|82 - 36
|69
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|33
|15
|8
|10
|52 - 42
|53
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|33
|16
|3
|14
|55 - 54
|51
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|33
|14
|9
|10
|50 - 49
|51
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|33
|15
|5
|13
|45 - 41
|50
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|33
|13
|6
|14
|51 - 51
|45
|7.
|Портленд Тимберс
|1:2
|33
|13
|6
|14
|48 - 48
|45
|8.
|Даллас
|0:3
|33
|12
|9
|12
|48 - 46
|45
|9.
|Колорадо Рэпидс
|3:0
|33
|12
|6
|15
|57 - 60
|42
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|33
|11
|7
|15
|49 - 60
|40
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|33
|11
|4
|18
|45 - 57
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2
|33
|8
|10
|15
|36 - 57
|34
Загрузка...