США: МЛС 2019

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Второй тайм: 89'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
56' Красная карточка
Tommy Thompson
60' Желтая карточка
Арреага Хавьер
71' Вторая желтая карточка
Арреага Хавьер
87' Желтая карточка
Толо Нуху
89'
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
24
Лима
Ник
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
8
Вондоловски
Крис
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
9
Хюсен
Дэнни
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
20
Ким
Ки-Хи
25
Арреага
Хавьер
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
7
Ролдан
Кристиан
13
Моррис
Джордан
8
Родригес
Виктор
II
33
Джонс
Джовин
9
Руидиас
Рауль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Ход матча

46'
Andres Lorenzo Rios
Вондоловски Крис
 
56'
Tommy Thompson
 
60'
 
Арреага Хавьер
61'
Салинас Ши
Казаишвили Валерий
 
71'
 
Арреага Хавьер
74'
 
Делем Жорди
Джонс Джовин
79'
 
Толо Нуху
Родригес Виктор II
82'
Carlos Fierro
Эспиноса Кристиан
 
87'
 
Толо Нуху

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 33 17 10 6 61 - 41 61
2. Атланта Юнайтед 33 17 4 12 55 - 42 55
3. Филадельфия Юнион 33 16 7 10 57 - 48 55
4. Ди Си Юнайтед 33 13 10 10 42 - 38 49
5. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 6 13 53 - 48 48
6. Торонто 33 12 11 10 56 - 52 47
7. Нью-Инглэнд Революшн 33 11 12 10 49 - 54 45
8. Чикаго Файр 33 9 12 12 50 - 45 39
9. Монреаль Импакт 33 11 5 17 44 - 60 38
10. Коламбус Кру 33 10 8 15 39 - 46 38
11. Орландо Сити 33 9 10 14 42 - 47 37
12. Цинциннати 33 6 5 22 31 - 75 23

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 33 20 9 4 82 - 36 69
2. Миннесота Юнайтед 1:1 33 15 8 10 52 - 42 53
3. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 33 16 3 14 55 - 54 51
4. Сиэтл Саундерс 0:0 33 14 9 10 50 - 49 51
5. Реал Солт-Лейк 2:1 33 15 5 13 45 - 41 50
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 33 13 6 14 51 - 51 45
7. Портленд Тимберс 1:2 33 13 6 14 48 - 48 45
8. Даллас 0:3 33 12 9 12 48 - 46 45
9. Колорадо Рэпидс 3:0 33 12 6 15 57 - 60 42
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 33 11 7 15 49 - 60 40
11. Хьюстон Динамо 1:2 33 11 4 18 45 - 57 37
12. Ванкувер Уайткэпс 3:2 33 8 10 15 36 - 57 34
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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