Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Стрёммен
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 274
Нест-Сотра
0'
45' Желтая карточка
Jo Sondre Aas
0:1
49' Гол
Jo Sondre Aas
53' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
0:2
59' Гол
Andreas Peterson
74' Желтая карточка
Селлин Кьелл
90'+6
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
16
John
Olav
Norheim
4
Kristian
Jahr
3
Victor
Grodaas
20
Mats
Andre
Kaland
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
9
Sivert
Gussiaas
25
Lasse
Bransdal
19
Селлин
Кьелл
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
5
Bjarte
Haugsdal
4
Jonas
Hestetun
21
Mads
Sande
20
Andreas
Peterson
6
Peter
Soerensen
Nergaard
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
7
Jo
Sondre
Aas
27
Свендсен
Тобиас
Стрёммен
4-3-3
Нест-Сотра
3-4-1-2

Ход матча

45'
 
Jo Sondre Aas
46'
Paal Steffen Andresen
Victor Grodaas
 
49'
0:1
Jo Sondre Aas
53'
 
Свендсен Тобиас
59'
0:2
Andreas Peterson
(Свендсен Тобиас)
62'
Magnus Tvedte
Lasse Bransdal
 
66'
 
Marcus Mehnert
Свендсен Тобиас
74'
Селлин Кьелл
 
74'
Mustafa Achrifi
Mats Andre Kaland
 
77'
 
Thor Kristian Oekland
Andreas Peterson
88'
 
Erlend Hellevik Larsen
Mads Sande

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт
Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален
Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Первый дивизион Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:0 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 2:1 Нест-Сотра Первый дивизион Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:0 Стрёммен Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 25 20 4 1 57 - 22 64
2. Старт 26 17 4 5 49 - 28 55
3. Саннефьёрд 25 15 8 2 43 - 25 53
4. Нест-Сотра 26 12 6 8 37 - 27 42
5. КФУМ 26 11 8 7 54 - 41 41
6. Рёуфосс 25 12 1 12 40 - 45 37
7. Конгсвингер 25 11 4 10 30 - 30 37
8. Согндаль 25 10 5 10 42 - 37 35
9. Хам-Кам 26 10 5 11 38 - 38 35
10. Ерв 26 8 9 9 34 - 46 33
11. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 25 9 5 11 42 - 42 32
13. Нутодден 25 6 4 15 30 - 43 22
14. Стрёммен 26 4 10 12 25 - 41 22
15. Скейд 26 3 9 14 28 - 43 18
16. Тромсдален 26 2 3 21 30 - 73 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Джо Сондре Ас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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