Норвегия: Первый дивизион 2019
Стрёммен
0:2
Конец матча
Стадион: Стрёммен Зрители: 274
Нест-Сотра
45' Желтая карточкаJo Sondre Aas
0:1
49' ГолJo Sondre Aas
53' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
0:2
59' ГолAndreas Peterson
74' Желтая карточкаСеллин Кьелл
19
Селлин
Кьелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Emil Harloff
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
45'
49'
0:1
53'
59'
74'
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт
Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +10 =5 -5Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален
Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|25
|20
|4
|1
|57 - 22
|64
|2.
|Старт
|26
|17
|4
|5
|49 - 28
|55
|3.
|Саннефьёрд
|25
|15
|8
|2
|43 - 25
|53
|4.
|Нест-Сотра
|26
|12
|6
|8
|37 - 27
|42
|5.
|КФУМ
|26
|11
|8
|7
|54 - 41
|41
|6.
|Рёуфосс
|25
|12
|1
|12
|40 - 45
|37
|7.
|Конгсвингер
|25
|11
|4
|10
|30 - 30
|37
|8.
|Согндаль
|25
|10
|5
|10
|42 - 37
|35
|9.
|Хам-Кам
|26
|10
|5
|11
|38 - 38
|35
|10.
|Ерв
|26
|8
|9
|9
|34 - 46
|33
|11.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|13.
|Нутодден
|25
|6
|4
|15
|30 - 43
|22
|14.
|Стрёммен
|26
|4
|10
|12
|25 - 41
|22
|15.
|Скейд
|26
|3
|9
|14
|28 - 43
|18
|16.
|Тромсдален
|26
|2
|3
|21
|30 - 73
|9
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