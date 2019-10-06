Норвегия: Первый дивизион 2019
0:1
25' ГолStian Pettersen II
44' Желтая карточкаHenning Toensberg Andresen
1:1
55' ГолJonas Enkerud
2:1
58' ГолKristian Loenstad Onsrud
66' Желтая карточкаOle Erik Midtskogen
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Защитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
21 Luca Sveen
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
25'
55'
1:1
58'
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса
Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам
Скейд Последние 20 матчей: +2 =7 -11Скейд 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 2:1 Скейд Скейд 2:2 Согндаль КФУМ 2:1 Скейд
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Скейд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|25
|20
|4
|1
|57 - 22
|64
|2.
|Старт
|26
|17
|4
|5
|49 - 28
|55
|3.
|Саннефьёрд
|25
|15
|8
|2
|43 - 25
|53
|4.
|Нест-Сотра
|26
|12
|6
|8
|37 - 27
|42
|5.
|КФУМ
|26
|11
|8
|7
|54 - 41
|41
|6.
|Рёуфосс
|25
|12
|1
|12
|40 - 45
|37
|7.
|Конгсвингер
|25
|11
|4
|10
|30 - 30
|37
|8.
|Согндаль
|25
|10
|5
|10
|42 - 37
|35
|9.
|Хам-Кам
|26
|10
|5
|11
|38 - 38
|35
|10.
|Ерв
|26
|8
|9
|9
|34 - 46
|33
|11.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|13.
|Нутодден
|25
|6
|4
|15
|30 - 43
|22
|14.
|Стрёммен
|26
|4
|10
|12
|25 - 41
|22
|15.
|Скейд
|26
|3
|9
|14
|28 - 43
|18
|16.
|Тромсдален
|26
|2
|3
|21
|30 - 73
|9
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