Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Хам-Кам
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1122
Скейд
0'
0:1
25' Гол
Stian Pettersen II
44' Желтая карточка
Henning Toensberg Andresen
1:1
55' Гол
Jonas Enkerud
2:1
58' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
66' Желтая карточка
Ole Erik Midtskogen
90'+5
30
Andreas
Fagereng
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
4
Jacob
Egeris
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
9
Jonas
Enkerud
8
Markus
Solbakken
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
10
Emil
Sildnes
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
17
Simen
Bolkan
Nordli
12
Emil
Fiskvik
19
Ahmed
El-Amrani
18
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
27
Charles
Ezeh
6
Mohammed
Mahnin
22
Henning
Toensberg
Andresen
3
Stian
Pettersen
II
9
Peter
Michael
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
Хам-Кам
4-4-1-1
Скейд
4-3-3

Ход матча

25'
0:1
Stian Pettersen II
(Peter Michael)
44'
 
Henning Toensberg Andresen
46'
 
Mesut Can
Peter Michael
55'
Jonas Enkerud
1:1
58'
Kristian Loenstad Onsrud
(Emil Sildnes)
2:1
60'
Ole Erik Midtskogen
Emil Sildnes
 
66'
Ole Erik Midtskogen
 
74'
 
Hassan Mohamed Yousef
Henning Toensberg Andresen
75'
 
Будусон Джонни
Johannes Andres Nunez Godoy
85'
Jarmund Oeyen Kvernstuen
Simen Bolkan Nordli
 

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса
Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам
Скейд Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Скейд 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 2:1 Скейд Скейд 2:2 Согндаль КФУМ 2:1 Скейд
Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Скейд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:1 Скейд Второй дивизион Скейд 4:0 Хам-Кам Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 25 20 4 1 57 - 22 64
2. Старт 26 17 4 5 49 - 28 55
3. Саннефьёрд 25 15 8 2 43 - 25 53
4. Нест-Сотра 26 12 6 8 37 - 27 42
5. КФУМ 26 11 8 7 54 - 41 41
6. Рёуфосс 25 12 1 12 40 - 45 37
7. Конгсвингер 25 11 4 10 30 - 30 37
8. Согндаль 25 10 5 10 42 - 37 35
9. Хам-Кам 26 10 5 11 38 - 38 35
10. Ерв 26 8 9 9 34 - 46 33
11. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Улленсакер-Киса 25 9 5 11 42 - 42 32
13. Нутодден 25 6 4 15 30 - 43 22
14. Стрёммен 26 4 10 12 25 - 41 22
15. Скейд 26 3 9 14 28 - 43 18
16. Тромсдален 26 2 3 21 30 - 73 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Henning Toensberg Andresen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Stian Pettersen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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