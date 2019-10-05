Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Ерв
0:3
Второй тайм: 56'

Стадион:
Старт
0'
0:1
2' Гол
Лоу Дэмион
0:2
28' Гол
Martin Ramsland
0:3
30' Гол
Сигурдарсон Арон
54' Желтая карточка
Erlend Segberg
56'
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
18
Joergen
Solli
9
Luke
Ferreira
6
Вихманн
Матиас
8
Thomas
Zernichow
11
Daniel
Aase
22
Alexander
Dang
23
Ole
Marius
Haabestad
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
23
Erlend
Segberg
18
Isaac
Twum
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
11
Сигурдарсон
Арон
9
Martin
Ramsland
Ерв
4-4-2
Старт
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Лоу Дэмион
28'
0:2
Martin Ramsland
30'
0:3
Сигурдарсон Арон
54'
 
Erlend Segberg

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нутодден 1:1 Ерв Ерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Ерв 1:0 Рёуфосс
Олесунн 4:0 Ерв Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв
Старт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт
Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт

Последние игры между собой

Ерв: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Старт 3:2 Ерв Первый дивизион Ерв 0:1 Старт Товарищеские матчи Ерв 1:3 Старт Первый дивизион Старт 3:2 Ерв Первый дивизион
Старт 1:1 Ерв Товарищеские матчи Старт 3:1 Ерв Типпелиген (Квалификация) Ерв 1:1 Старт Типпелиген (Квалификация) Старт 0:1 Ерв Товарищеские матчи Ерв 1:2 Старт Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 25 20 4 1 57 - 22 64
2. Старт 3:0 26 17 4 5 45 - 27 55
3. Саннефьёрд 25 15 8 2 43 - 25 53
4. КФУМ 25 11 7 7 53 - 40 40
5. Нест-Сотра 25 11 6 8 35 - 27 39
6. Рёуфосс 25 12 1 12 40 - 45 37
7. Конгсвингер 25 11 4 10 30 - 30 37
8. Согндаль 25 10 5 10 42 - 37 35
9. Ерв 0:3 26 8 9 9 33 - 42 33
10. Санднес 25 9 5 11 41 - 39 32
11. Улленсакер-Киса 25 9 5 11 42 - 42 32
12. Хам-Кам 25 9 5 11 36 - 37 32
13. Нутодден 25 6 4 15 30 - 43 22
14. Стрёммен 25 4 10 11 25 - 39 22
15. Скейд 25 3 9 13 27 - 41 18
16. Тромсдален 25 2 2 21 29 - 72 8
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Erlend Segberg получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Сигурдарсон Арон бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Martin Ramsland бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Лоу Дэмион бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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