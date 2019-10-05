Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
0:3
Второй тайм: 56'
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Старт
0:1
2' ГолЛоу Дэмион
0:2
28' ГолMartin Ramsland
0:3
30' ГолСигурдарсон Арон
54' Желтая карточкаErlend Segberg
11
Daniel
Aase
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
18
Isaac
Twum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
2'
0:1
28'
0:2
30'
0:3
54'
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нутодден 1:1 Ерв Ерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Ерв 1:0 Рёуфосс
Старт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт
Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт
Последние игры между собой
Ерв: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|25
|20
|4
|1
|57 - 22
|64
|2.
|Старт
|3:0
|26
|17
|4
|5
|45 - 27
|55
|3.
|Саннефьёрд
|25
|15
|8
|2
|43 - 25
|53
|4.
|КФУМ
|25
|11
|7
|7
|53 - 40
|40
|5.
|Нест-Сотра
|25
|11
|6
|8
|35 - 27
|39
|6.
|Рёуфосс
|25
|12
|1
|12
|40 - 45
|37
|7.
|Конгсвингер
|25
|11
|4
|10
|30 - 30
|37
|8.
|Согндаль
|25
|10
|5
|10
|42 - 37
|35
|9.
|Ерв
|0:3
|26
|8
|9
|9
|33 - 42
|33
|10.
|Санднес
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|11.
|Улленсакер-Киса
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|12.
|Хам-Кам
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|13.
|Нутодден
|25
|6
|4
|15
|30 - 43
|22
|14.
|Стрёммен
|25
|4
|10
|11
|25 - 39
|22
|15.
|Скейд
|25
|3
|9
|13
|27 - 41
|18
|16.
|Тромсдален
|25
|2
|2
|21
|29 - 72
|8
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