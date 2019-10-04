Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
1:1
Конец матча
Стадион: Consto Arena Зрители: 3350
Стрёмсгодсет
1:0
52' ГолБрустад Фредрик
1:1
67' ГолСальвесен Ларс-Йорген
88' Желтая карточкаКейта Мохаммед
88' Желтая карточкаJoachim Solberg Olsen
90' Желтая карточкаTchamba Bangou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
52'
1:0
67'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =7 -8Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн Мьёндален 1:2 Русенборг Хёугесунн 0:0 Мьёндален
Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =2 -12Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|23
|16
|4
|3
|54 - 23
|52
|2.
|Будё-Глимт
|23
|14
|5
|4
|54 - 34
|47
|3.
|Одд
|23
|13
|5
|5
|37 - 27
|44
|4.
|Русенборг
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Викинг
|23
|10
|6
|7
|41 - 33
|36
|6.
|Кристиансунд
|23
|9
|7
|7
|30 - 25
|34
|7.
|Бранн
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|8.
|Волеренга
|23
|7
|7
|9
|35 - 36
|28
|9.
|Хёугесунн
|23
|6
|10
|7
|31 - 27
|28
|10.
|Лиллестрём
|23
|7
|5
|11
|29 - 38
|26
|11.
|Стабек
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|12.
|Стрёмсгодсет
|24
|6
|5
|13
|27 - 43
|23
|13.
|Тромсё
|23
|6
|4
|13
|25 - 48
|22
|14.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
|15.
|Ранхейм
|23
|5
|6
|12
|25 - 39
|21
|16.
|Сарпсборг-08
|23
|3
|11
|9
|23 - 32
|20
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