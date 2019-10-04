Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Мьёндален
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3350
Стрёмсгодсет
0'
1:0
52' Гол
Брустад Фредрик
1:1
67' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
88' Желтая карточка
Кейта Мохаммед
88' Желтая карточка
Joachim Solberg Olsen
90' Желтая карточка
Tchamba Bangou
90'+6
12
Лунд
Юлиан
Файе
4
William
Saelid
Sell
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
7
Tonny
Brochmann
6
Joachim
Solberg
Olsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
8
Брустад
Фредрик
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
35
Hansen
Martin2
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
8
Johan
Hove
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Мьёндален
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

52'
Брустад Фредрик
1:0
67'
1:1
Сальвесен Ларс-Йорген
(Prosper Mendy)
69'
Jacob Bergstroem
Sondre Liseth
 
71'
Pontus Silfver
Брустад Фредрик
 
76'
 
Mustapha Fofana
Стенгель Херман
82'
Jibril Bojang
Tonny Brochmann
 
85'
 
Кейта Мохаммед
Moses Mawa
88'
 
Кейта Мохаммед
88'
Joachim Solberg Olsen
 
90'
 
Саетра Ларс
Johan Hove
90'
 
Tchamba Bangou

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн Мьёндален 1:2 Русенборг Хёугесунн 0:0 Мьёндален
Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет Кубок Мьёндален 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:6 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 4:2 Мьёндален Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 23 16 4 3 54 - 23 52
2. Будё-Глимт 23 14 5 4 54 - 34 47
3. Одд 23 13 5 5 37 - 27 44
4. Русенборг 23 11 7 5 36 - 27 40
5. Викинг 23 10 6 7 41 - 33 36
6. Кристиансунд 23 9 7 7 30 - 25 34
7. Бранн 23 9 7 7 28 - 23 34
8. Волеренга 23 7 7 9 35 - 36 28
9. Хёугесунн 23 6 10 7 31 - 27 28
10. Лиллестрём 23 7 5 11 29 - 38 26
11. Стабек 23 6 7 10 26 - 32 25
12. Стрёмсгодсет 24 6 5 13 27 - 43 23
13. Тромсё 23 6 4 13 25 - 48 22
14. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
15. Ранхейм 23 5 6 12 25 - 39 21
16. Сарпсборг-08 23 3 11 9 23 - 32 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...