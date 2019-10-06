Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
0:0
Конец матча

Стадион:
Мольде
0' 90'+3
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
3
Вормгор
Вито
4
Christian
Rismark
21
Кристиансен
Рубен
16
Йенсен
Рубен
15
Акоста
Бисмарк
29
Бармен
Кристоффер
7
Кумсан
Джилберт
19
Бериша
Ветон
17
Соренсен
Гилли
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
5
Форрен
Вегард
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
Бранн
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

61'
 
Martin Ellingsen
Хуссейн Эцаз
72'
 
Болли Матис
Квоеме Охи
89'
Грогор Томас
Соренсен Гилли
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн
Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн
Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде
Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде

Последние игры между собой

Бранн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мольде 1:1 Бранн Типпелиген Мольде 5:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:4 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Бранн Типпелиген
Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген Мольде 5:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Мольде Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 16 5 3 54 - 23 53
2. Будё-Глимт 24 14 6 4 54 - 34 48
3. Одд 24 13 6 5 38 - 28 45
4. Русенборг 24 11 7 6 37 - 29 40
5. Викинг 24 10 7 7 41 - 33 37
6. Бранн 24 9 8 7 28 - 23 35
7. Кристиансунд 24 9 7 8 30 - 30 34
8. Хёугесунн 24 7 10 7 33 - 28 31
9. Волеренга 24 7 8 9 36 - 37 29
10. Лиллестрём 24 7 6 11 29 - 38 27
11. Стабек 24 6 8 10 26 - 32 26
12. Тромсё 24 7 4 13 30 - 48 25
13. Стрёмсгодсет 24 6 5 13 27 - 43 23
14. Сарпсборг-08 24 4 11 9 25 - 32 23
15. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
16. Ранхейм 24 5 6 13 25 - 41 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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