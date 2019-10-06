Норвегия: Типпелиген 2019
16
Йенсен
Рубен
19
Бериша
Ветон
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Карадас АзарНападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 9
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн
Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн
Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде
Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген Мольде 5:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Мольде Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|16
|5
|3
|54 - 23
|53
|2.
|Будё-Глимт
|24
|14
|6
|4
|54 - 34
|48
|3.
|Одд
|24
|13
|6
|5
|38 - 28
|45
|4.
|Русенборг
|24
|11
|7
|6
|37 - 29
|40
|5.
|Викинг
|24
|10
|7
|7
|41 - 33
|37
|6.
|Бранн
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|7.
|Кристиансунд
|24
|9
|7
|8
|30 - 30
|34
|8.
|Хёугесунн
|24
|7
|10
|7
|33 - 28
|31
|9.
|Волеренга
|24
|7
|8
|9
|36 - 37
|29
|10.
|Лиллестрём
|24
|7
|6
|11
|29 - 38
|27
|11.
|Стабек
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|12.
|Тромсё
|24
|7
|4
|13
|30 - 48
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|6
|5
|13
|27 - 43
|23
|14.
|Сарпсборг-08
|24
|4
|11
|9
|25 - 32
|23
|15.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
|16.
|Ранхейм
|24
|5
|6
|13
|25 - 41
|21
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